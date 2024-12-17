В 2025 году вряд ли будет лучше с российской экономикой

С начала «специальной военной операции» в Украине российский бюджет верстается с дефицитом, то есть расходы превышают доходы.

Разницу Минфин либо занимает на рынке, выпуская облигации, либо забирает из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ведомство, кажется, рассчитывало, что война продлится недолго: в 2022 году проект бюджета на 2025 год предполагал сокращение расходов до 29,2 триллиона рублей. В 2023-м Минфин тоже планировал, что к 2025-му траты получится снизить.

На деле желание финансировать войну и оборонно-промышленный комплекс наоборот выросло, поэтому в следующем году власти планируют потратить рекордные 41,5 триллиона рублей. Дефицит при этом будет достаточно скромным — 0,5% ВВП, или 1,2 триллиона рублей. А все потому, что власти уже посчитали доход от поправок в налоговый кодекс.

Налог на прибыль для компаний вырастет с 20 до 25%. Главный элемент налоговой реформы принесет бюджету 1,6 триллиона рублей. Помимо этого, в России появится прогрессивная шкала НДФЛ. Рост затронет россиян, которые получают больше 2,4 миллиона рублей в год. Минфин настаивает, что таких всего три миллиона, но аналитики SberCIB считают иначе: из-за быстрого роста зарплат в России к 2025 году число может удвоиться.

Сырьевые компании заплатят еще больше. Помимо налога на прибыль, для них вырастет налог на добычу полезных ископаемых: железной руды, золота, алмазов, минеральных удобрений.

На потребителях это тоже отразится. Со следующего года вырастут акцизы на бензин, алкоголь крепостью более 18 градусов, пиво, сидр, медовуху, пуаре, квас, сладкую газировку, сигареты, папиросы, сигариллы, сигары, биди, кретек, бестабачную никотиносодержащую смесь для нагревания, а также табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный. Производители, вероятно, переложат издержки в цены, а средства от этого налога пойдут на борьбу с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы – так обещают в правительстве.

Объем налоговых новаций на самом деле более обширный. Например, власти решили, что конкретно корпорация «Транснефть» должна платить налог на прибыль 40%, а не 25%. Повторно вырастет утильсбор. А еще изменится упрощенная система налогообложения (УСН) для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые теперь должны будут платить НДС. Кстати, за год до этого Минфин заявлял, что повышать налоги вообще не планирует, а помощник президента Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников называли это контрпродуктивным.

Кроме того:

– Дональд Трамп планирует нарастить добычу нефти. Такие же намерения у правительств Бразилии и Канады. При прочих равных это увеличит профицит предложения, то есть цена сырья будет постепенно падать. Если сейчас баррель Brent торгуется по 75 долларов, то в следующем году стоимость уйдет ниже 70 долларов, считают в J.P. Morgan. По некоторым оценкам, впрочем, она может упасть и до 40 долларов.

– Экономисты все чаще говорят о стагфляции. Так называют ситуацию, при которой высокая инфляция сопровождается рецессией, то есть спадом экономики. О таком риске, например, стали рассуждать Греф, правительственный аналитический центр ЦМАКП, несколько других экономистов. Хрестоматийный пример произошел в США в начале 70-х, когда правительство даже было вынуждено замораживать цены. ЦБ, впрочем, оценивает риски стагфляции в России как нулевые.

– У властей мало ресурсов для форс-мажора. За два года СВО Фонд национального состояния, точнее его ликвидная часть, сократился вдвое. Несмотря на высокую цену нефти, фактически он не пополняется. В проекте бюджета сказано, что в следующем году он должен вырасти на 1,8 триллиона рублей, но министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что средства могут пойти на финансирование неких инфраструктурных проектов.