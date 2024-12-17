Невыносимая жара в Мексике начала убивать даже молодежь

Крайне тревожные новости пришли от исследователей из Стэнфордского университета. За период с 1998 по 2019 годы 75 % всех смертей в Мексике, связанных с жарой, пришлось на людей младше 35 лет. Вопреки прежним представлениям, не старики, а именно молодые люди оказываются наиболее уязвимыми перед нарастающей жарой на планете. Мексика – лишь начало, так как здесь всегда было жарко, но в ближайшем будущем этот фактор затронет многие регионы мира.

Жара становится опасной для здоровья уже при температуре воздуха 35 ℃, так как человеческое тело утрачивает способность рассеивать тепло в окружающую среду. На практике все сложнее, поэтому для оценки используется метод «влажного термометра». Он учитывает такой важный показатель, как характер испарения пота, естественного механизма охлаждения нашего организма.

Чем выше влажность воздуха, тем хуже испаряется пот, поэтому при влажности в 50 % порог критической температуры снижается до 31 ℃. То есть, даже если на улице не особенно жарко, но влажно, люди в возрасте от 18 до 34 лет рискуют погибнуть от перегрева. Но как раз именно эта категория людей задействована в работах на открытом воздухе, они же занимаются спортом и чаще бывают вне помещений с кондиционированным воздухом.

Нагрев планеты увеличивает масштабы испарения влаги из водоемов, поэтому периоды изнурительной жары и засухи в будущем будут короткими, а вот количество осадков существенно увеличится. Пребывание во влажном воздухе может увеличить смертность среди молодежи на чудовищные 32 % к 2100 году. И это уже не только вопрос личной безопасности — такие риски сулят огромные проблемы для экономики и могут поставить под угрозу выживание людей в определенных регионах.Источник — Science Advances