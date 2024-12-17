На конкурсе патриотической песни в Торжке победил бард из Твери с хитом «Вперёд, Башар»

В Торжке завершился XVII всероссийский конкурс патриотической бардовской песни, на котором победил поэт и музыкант из Твери Алексей Глухов с хитом «Вперёд, Башар». Эта песня целую неделю в начале декабря не покидала чарты онлайн-радиостанций.

Как объясняет сам автор, песня посвящена героизму сирийского народа, сплотившегося вокруг своего лидера в решающей схватке с Западом.

«Сирия атакована со всех сторон – исламистскими псами Америки, предательской натовской Турцией, гиенами европейской демократии. Но даже в таких условиях Башар Асад и сирийский народ не дрогнули, а заняли круговую оборону. Он один за всех и все сирийцы за него – вот, о чём эта песня», – говорил Глухов 5 декабря в интервью онлайн-радиостанции «Голос Руси».

За победу на конкурсе музыкант получил электрочайник и сертификат на 5 тысяч рублей, позволяющий приобрести национальную одежду в новосибирском магазине «Традиция СССР».

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