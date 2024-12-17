 

С днем рождения, Аня – обнародовано последнее фото наложившего на себя руки мужа Седоковой

17.12.2024, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

32-летний баскетболист сопроводил свой последний прижизненный трогательный ролик с участием Анны Седоковой и сына Гектора признанием в любви и сердечком. Как оказалось, это был прощальный привет Яниса – через несколько часов он свел счеты с жизнью. И навсегда остался молодым и красивым…

Тело баскетболиста обнаружили в центре Москвы на улице Сергея Макеева в бизнес-отеле, куда он заехал накануне своей кончины. Рядом с покойным лежал смартфон, а на заставке его была фраза “Позвоните Анне”. И номер телефона звезды.

Почему Янис решил покончить с собой, что происходило в его голове – мы этого уже никогда не узнаем.
Известно лишь, что Тимма тяжело переживал разрыв и не скрывал эмоций. В социальных сетях появлялись посты и трансляции, в которых он говорил о своей боли и даже упоминал суицидальные мысли. В итоге они, к сожалению, стали ужасной реальностью.

Столь страшного “подарка” на свое 42-летие Анна Седокова точно не забудет никогда. С днем рождения, Аня!..

Напомним, латвийский баскетболист “Химок” Янис Тимма, игравший на позиции легкого форварда, был третьим мужем Анны Седоковой. Пара заключили брак 6 сентября 2020-го, а продлился он четыре года. В распоряжении “Дни.ру” есть последнее совместное фото Яниса и Анны. Оно было сделано незадолго до развода на светской вечеринке в ресторане высотки на Баррикадной.

По предварительным данным, тело Яниса Тиммы может быть отправлено на его родину в Латвию, в город Краслава, что на берегу Даугавы. Там, видимо, и похоронят не пережившего развода с Анной Седоковой спортсмена. У него остались сын от первой жены…


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Кудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой

17.12 / Со здания ФРС впервые за 120 лет сняли табличку «Гоям и собакам вход воспрещён»

17.12 / Энергостартап Fuse провел невероятно странную презентацию для инвесторов

17.12 / Lost Out in the Cold (文永の役)

17.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Асад о причинах краха САР

17.12 / Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым после ее дня рождения

17.12 / Шаляпин заговорил о детях от Волочковой

17.12 / Мнение: Русская национальная идея как она есть

17.12 / Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью

17.12 / Мнение: В прошлом году было круче

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика