 

Со здания ФРС впервые за 120 лет сняли табличку «Гоям и собакам вход воспрещён»

17.12.2024, 9:33, Разное
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Знаменитая бронзовая табличка на здании Федерального резерва США, запрещающая вход гоям и собакам в здание главного финансового учреждения планеты, была снята впервые с 1903 года.

Теперь владельцы домашних животных смогут посетить его вместе с своими питомцами.

Впервые табличка была установлена на здании Федерального казначейства США, позднее преобразованного в Федрезерв, в 1806 году. Впоследствии её неоднократно демонтировали в тех случаях, когда главой ведомства становился не-иудей, однако всякий раз возвращали на место. В последний раз её повесили в 1903 году, а в 1933 признали объектом культурного достояния США.

Защитники прав животных отказались мириться с таким положением вещей. С 1997 года в США идут непрерывные судебные споры об уместности подобной таблички в XXI веке. Точку в этом споре поставил судья Аарон Мейер, постановивший, что в современном демократическом государстве неуместно ограничивать право перемещения домашних животных. В настоящее время принято решение изготовить новую табличку, из который будут убраны дискриминационные слова в отношении собак.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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