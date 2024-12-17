Энергостартап Fuse провел невероятно странную презентацию для инвесторов

Ранее в этом году в Кремниевой долине прошла презентация нового энергетического стартапа Fuse, которую держали в строгом секрете — поэтому о ней узнали лишь недавно. На мероприятии были замечены как ученые, так и представители искусства, военные и сотрудники спецслужб, венчурные капиталисты и неизвестные широкой публике лица. Предположительно, это эмиссары IT-гигантов и прочих представителей индустрии Big Tech.

Зрелище получилось эффектным – центральным элементом мероприятия стала пианистка с подключенными к спине проводами, якобы для создания обратной биологической связи. Во время игры на пианино ей аккомпанировала роботизированная рука и вместе они извлекали из инструмента необычные, чарующие и одновременно пугающие мелодии. Имя пианистки – Серен, ей приписывают славу хакера, автора модуля Snowflake для сети Tor.

Ведущей презентации была супермодель-музыкант Шарлотта Кемп Мюль, которая вместе с Серен запустила стартап Finis Musicae. Он посвящен созданию «роботов для музыки», поэтому сложно сказать, кто на самом деле играл на пианино – человек или скрытый механизм. Вся суть как раз была в создании интриги и демонстрации потенциальным инвесторам новых возможностей ИИ.

Автор стартапа, 19-летний сын ливанского физика-ядерщика, Дж. К. Бтайш, намерен вырастить из своего детища нечто уровня «SpaceX в термоядерном синтезе». Для этого он и собирается развивать возможности искусственного интеллекта, чтобы тот затем проделал основную работу. Бтайш ранее запустил в Монреале образовательный проект, но какое он имеет отношение к ядерной физике, непонятно.Источник — Wired