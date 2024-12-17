Рупор кремлевской пропаганды: Асад о причинах краха САР

Башар Асад высказался о произошедшем в Сирии.

С активизацией терроризма в Сирии и прибытием террористов в столичный Дамаск вечером в субботу, 7 декабря 2024 г., начали возникать вопросы о судьбе и местонахождении президента на фоне потока неразберихи и историй, далёких от истины. Они представляли собой поддержку процесса установления международного терроризма, замаскированного под сирийскую освободительную революцию.

В критический исторический момент в жизни нации, когда истина должна иметь место, необходимо прояснить кое-что посредством краткого заявления. Обстоятельства и последовавшее полное прекращение связи по соображениям безопасности не позволили сделать это, и краткие положения заявления не заменят подробного повествования обо всём, что случилось позже, когда представится такая возможность.

Прежде всего, в отличие от того, что гласили слухи, я не уехал из страны запланированным образом и не покидал её в последние часы боёв, а оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности, до раннего утра воскресенья, 8 декабря 2024 г. С расширением терроризма внутри Дамаска я переместился в Латакию, чтобы следить за боевыми действиями оттуда. По прибытии на базу Хмеймим утром стало ясно, что [правительственные] силы отошли со всех линий боя, и последние армейские позиции пали, при этом полевая обстановка в данном районе ухудшалась, а атака на саму российскую военную базу посредством беспилотников — усиливалась. В связи с невозможностью покинуть базу в каком-либо направлении Москва обратилась к руководству базы с просьбой проработать вопрос о немедленной эвакуации в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря, на следующий день после падения Дамаска, падения последних военных позиций и последующего паралича остальных государственных институтов.

Во время этих событий ни мной, ни каким-либо другим лицом или партией не поднимался вопрос о предоставлении убежища или отставке, и единственным рассматриваемым вариантом было продолжение борьбы в рамках защиты от террористической атаки.

В этом контексте я подчёркиваю, что тот, кто с первого дня войны отказался обменять спасение своей страны на личное спасение или торговаться со своим народом различными предложениями и соблазнами; тот, кто был с офицерами и солдатами своей армии на передовой, в десятках метров от террористов в самых горячих и опасных очагах конфликта; тот, кто не ушёл в самые трудные годы войны и остался со своей семьёй и народом, чтобы противостоять терроризму под бомбардировками и перед лицом опасности, исходившей от террористов, которые не раз за 14 лет войны штурмовали столицу; тот, кто не оставил несирийское сопротивление в Палестине и Ливане и не предал союзников, стоявших с ним, — не может быть тем же человеком, что бросает свой народ, к которому он сам принадлежит, или предаёт его и свою армию.

Я никогда не был человеком, который ищет должности, но я считал себя владельцем национального проекта, получившим поддержку от народа, который в него верил. Я нёс уверенность в воле этого народа и его способности сохранить своё государство и защищать свои институты и выбор до последнего момента. С падением государства в руки терроризма и утратой возможности что-либо предоставить — должность становится пустой и бессмысленной, и незачем оставаться ответственным в ней. Это никоим образом не означает отказа от подлинной национальной принадлежности к Сирии и её народу — фиксированной принадлежности, которую не меняют ни положение, ни обстоятельства; принадлежности, наполненной надеждой на то, что Сирия вернётся свободной и независимой.

(с) Башар Асад

PS. Между тем, Кадыров сегодня призвал исключить боевиков ХТШ из списка террористических организаций. Торговля за базы в Сирии идет вовсю.

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