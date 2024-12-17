Мнение: Русская национальная идея как она есть

Слово, сэстра! Слово!

Насчет русской нацидеи шло много разговоров в 90е -«нулевые», ломались копья и шли дебаты вплоть до мордобоя. Народ сильно переживал, мол, как это – мы такая большая нация, а никакой нацидеи у нас вроде как нет. Вопросом таинственной «национальной идеи» была озабочена даже власть – помнится, одно время ее найти потребовал даже Ельцин. Дошло до того, что был объявлен даже конкурс через официальную газету правительства – «Российскую газету» – в 1996 году. Газета прямо вышла с разворотом: «Кто мы? Куда идем?» Был объявлен, натурально, конкурс на Национальную идею. Всем желающим предлагалось прислать своё изложение Нацидеи, причем коротенько. Устроители из правительства явно опасались, что их завалят горой исписанной макулатуры, и потому сразу оговорили условие для будущих «идеологов»: не более 5 (пяти) машинописных страниц. Был объявлен призовой фонд: победителю, родившему что-то путное, обещали 10 млн. рублей (по тем деньгам порядка 2 тысяч долларов – честно говоря, как-то негусто за целую нацидею для нации в полтораста млн. человек).

«Сразу после победы над Геннадием Зюгановым Ельцин попробовал пуститься в плавание по неспокойным водам культурной и символической политики, — отмечает биограф президента Тимоти Колтон. — 12 июля 1996 года, во время своего вымученного выступления перед несколькими сотнями сотрудников предвыборного штаба на приеме в их честь, Ельцин поблагодарил их за помощь, в чисто свердловском стиле одарил их наручными часами и попросил не успокаиваться сейчас, когда победа одержана. Новой России, сказал он, в отличие от Российской империи и Советского Союза, недостает «национальной идеи» или «национальной идеологии», «и это плохо». Президент попросил всех подумать об этом и пообещал проверить результаты через год, сказав, что идея будет реализована им или после избрания его преемника в 2000 году». Колтон, Тимоти. «Ельцин». «КоЛибри», 2013.

Надо полагать, желающих изобрести нацидею всегда хватало, и дело даже не в 10 миллионах призовых. Множество людей судили да рядили, желая придумать что-то объединяющее и вдохновляющее как до объявления конкурса, так и много после. Однако, как нетрудно заметить, воз и ныне там. Разные «идеологи» брались за дело – конечно, прежде всего так называемые «русские националисты» – Холмогоров, Крылов и прочие. Старались и казенные «идеологи» из Администрации президента. Говорят, что нацидею пытался произнести даже Шумейко – высокопоставленный чинуша при Ельцине, в последние годы написал ряд объемистых статей (больше 5 страниц на машинке) опальный Главидеолог при Путине и при Ельцине Сурков. Но, кто бы чего ни придумывал – всё как-то не прижилось. «Не выходит каменный цветок». Похоже, народ уже малость отчаялся – в десятые-начале двадцатых порыв народного творчества ощутимо пошел на убыль, тема нацидеи как-то вышла из моды, ее стали меньше обсуждать.

Вообще удивительно. Почему всё так безнадежно? Неужели так трудно разглядеть эту самую Нацидею? Если есть народ – должна быть и его объединяющая идея. Причем, раз она объединяющая – это ведь означает, что ее и понимает примерно каждый его представитель, во всяком случае – подавляющее большинство. Суть дела ведь как раз в том, что реально существующую Нацидею, по идее, не надо рожать в муках или выдумывать из ничего – она в народе должна быть буквально растворена в воздухе, пронизывать всю жизнь данного народа. Как писал Пушкин: «И назовет меня всяк сущий в ней язык». Нацидея русского народа должна быть проста и понятна – так решил я. Задумался – и решил задачу практически за 5 минут. Для этого, правда, пришлось вспомнить всю свою жизнь, разговоры, которые чаще всего звучали вокруг меня, людей, которых пришлось повидать за годы моих многообразных странствий, горы печатных знаков, которые пришлось прочитать за десятки лет в русских соцсетях.

Зато – в итоге, чтобы сформулировать Русскую НацИдею, мне не нужно даже пяти страничек. Ее можно выразить буквально в одном слове. В котором, однако, все начала и все концы. Хотя само слово по происхождению нерусское, его жгучий смысл ясен любому русскому человеку. Итак – вот оно, это Слово, Великая Русская НациональнаяИдея: …

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