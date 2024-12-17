 

Мнение: В прошлом году было круче

17.12.2024, 3:05, Разное
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А снег – идет, а снег идет…
(песня)

Москва буквально завалена снегом, снег идет практически весь декабрь. А у меня – двойственное чувство. С одной стороны – это какое-то счастье: выйдешь на улицу, всё белым-бело, сделаешь пять шагов – такое характерное «снежное» поскрипывание… как в детство проваливаешься. Блиин, думаешь – ну наконец-то ВСЕ ТАК, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ!

Детство – это ведь та волшебная пора, когда нам в подкорку закладывается – помимо нашей воли, абсолютно бессознательно – представление о НОРМЕ. О том, каким «должен быть» мир и человеческие взаимоотношения. Жил кто-то в счастливой семье, где папа любил маму, а мама папу – потом и семью заводит охотно, а что, семья – это ведь хорошо! А если наоборот – бегает потом от “хомута” всю жизнь, а едва попав – стремится всеми силами вырваться, даже сам не понимая почему… Или, скажем, если девочку в детстве бил отец – она, пусть даже потом отца всю жизнь ненавидит, все равно подсознательно уверена, что норма – это когда близкий человек ее бьёт (а она его ненавидит), и ищет соответствующего мужа (или на худой конец любовника). А спокойным или даже ласковым отношениям «умом» может и радуется, но в глубине души вечно сомневается – что-то в них «не так»: ведь НОРМА совсем другая!

Причем, что особенно забавно – климат стал снова меняться в сторону похолодания как раз тогда, когда в силу прочих авантюрных и самоубийственных решений у Москвы (и у России, что, впрочем, одно и то же) стали заканчиваться деньги и иссякать источники их получения.

Что ж, аминь. Тем, кто свято верит в «московскую недвижимость всегда в цене» остается лишь молиться на то, что Всемирное Потепление (тм) дало лишь временный сбой, и что оно больше не повернет вспять. Вся надежда нашего Собянинска – на пресвятую Грету. Еще раз – аминь! (2023)

Ровно год назад написал. А я уже и забыл, что в прошлом году был такой завал снега!

Источник: Размышления вольного социолога


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