Рупор кремлевской пропаганды: Белоусов об итогах 2024-го года в зоне СВО
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Белоусов об итогах года в СВО.
1. Освобождено 4,5 тыс. квадратных километра территории.
2. Освобождено 189 городов, сел и поселков.
3. Потери ВСУ в 2024-м году составили свыше 560 000 человек убитыми и ранеными.
4. Совокупные потери ВСУ с начала войны превышают 1 000 000 человек.
5. Потери ВСУ в Курской области превышают 40 000 человек.
Также сегодня сообщалось, что по данным МО РФ уничтожено 6,5 из 15 000 иностранных наемников приехавших на Украину.
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Источник: Colonel Cassad
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