 

Некоренным москвичам запретили употреблять чеснок и лук

16.12.2024, 19:33, Разное
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Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ «О порядке пребывания в городе Москве граждан, не имеющих статуса природного москвича». Согласно документу, некоренные жители Первопрестольной и туристы больше не смогут употреблять чеснок, лук и «иные продукты, после которых тело источает смрадный запах».

Как подчеркнул Собянин, решение принято по многочисленным обращениям москвичей, которые попросили градоначальника «приструнить понаехавших, которые не дают честным людям нормально дышать».

«Согласитесь, что это нонсенс, когда природный москвич едет в метро, а рядом от какого-то отродья из заднего Тагила несёт чесноком. Теперь такого не будет, да и бюджет за счёт нарушителей пополним», – сказал заммэра столицы Василий Петухов.

Штраф за неприятный запах изо рта составит от 5 до 30 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до 300 часов. В случае повторного нарушения новой нормы, некоренные москвичи будут депортированы с пожизненным запретом на въезд на территорию Москвы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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