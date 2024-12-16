В дневниках Мавроди нашли предсказание о создании криптовалюты

В архивах основателя МММ Сергея Мавроди обнаружили дневники с точными предсказаниями о появлении биткоина и других криптовалют.

Записи датированы 1994 годом и содержат подробное описание технологии блокчейн, только вместо майнинга там фигурирует термин «всеобщая финансовая взаимопомощь».

– В дневнике Сергей Пантелеевич описывает систему, в которой каждый может создавать деньги на домашнем компьютере. Он называл это «МММ 2.0 — теперь без очередей», — рассказал исследователь наследия Мавроди Иван Райский.

Особый интерес представляет запись, в которой финансовый провидец предсказывает появление NFT: «Представьте себе билеты МММ, но в компьютере, и каждый билет — уникальный, как снежинка. И люди будут покупать их за миллионы, потому что они красивые».

В последних записях Мавроди также предупреждал о появлении криптовалюты FTX, но заметил: «Её появление слишком очевидно даже для меня».

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