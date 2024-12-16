 

Адвокат Добровинский отреагировал на слухи о новом возлюбленном разведенной Алсу

16.12.2024, 17:25, Новости дня
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Стоит отметить, что официальное расторжение брака Алсу и Яна Абрамова состоялось 27 августа, и теперь пара пытается разделить совместно нажитое состояние. Добровинский намекнул на то, что ему поступают звонки от людей, близких к Алсу, которые сообщают о ее новой личной жизни.

“Я не берусь утверждать, но да — мне звонят и говорят об этом. Люди, близкие к Алсу, утверждают, что у нее есть мужчина”, — отметил адвокат.

Однако он подчеркнул, что ему неинтересно обсуждать личные дела певицы.

“Мне совершенно все равно, есть она в отношениях или нет. У меня есть своя жизнь, и я не собираюсь вникать в чужие дела”, — добавил он.

Интересно, что имя нового кавалера Алсу Добровинский не раскрыл. В то же время сама певица ранее опровергала слухи о новых романах и даже столкнулась с спекуляциями о своей возможной беременности. Недавнее появление на публике в обтягивающем платье вызвало бурные обсуждения, однако Алсу объяснила это тем, что просто плотно поела перед мероприятием.

Александр Добровинский также отметил, что звонят ему не только по поводу Алсу, но и по вопросам Яна Абрамова. Многие женщины интересуются возможностью познакомиться с этим привлекательным миллиардером. Напомним, что причиной развода стали предполагаемые измены Абрамова. Несмотря на его попытки наладить отношения и просьбы дать ему шанс, певица осталась при своем мнении, заявив, что решение окончательное.


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