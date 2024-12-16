 

Мнение «аналитика»: О большом везении… Почему Путин ТАК бережёт Зеленского?

16.12.2024, 16:40, Разное
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Этот вопрос уже третий год будоражит умы и обжигает сердца отечественных турбопатриотов. Почему при всех возможностях российской разведки — одни только Петров с Бошировым чего стоят, а ведь таких в РФ целое ГРУ, — при всей силе русского оружия, да того же «Орешника», украинский президент Владимир Зеленский всё ещё жив? Почему даже волос не упал с его головы?

Да, все помнят историю, что давным-давно, ещё в 2022 году тогдашний израильский президент Нафтали Беннет выхлопотал у Владимира Путина гарантии неприкосновенности потенциального гражданина Израиля Велвела Зелиньского. Но с тех пор много воды утекло, и многие обещания оказались нарушенными. А это — нет.

Почему?

Завесу тайны приоткрывает идейный отец-окормитель нынешнего российского президента, философ-евразиец Александр Дугин.

«[Владимир] Зеленский пишет, что #Украина безусловно “выигрывает по всем параметрам в войне с Россией, что жертв с украинской стороны практически нет, а русские, мол, потеряли под 5 миллионов”, — пишет в ответ Александр Дугин у себя в блоге. — Да, во время войны обычное дело свои потери скрывать, а потери противника преувеличивать. Это просто пропаганда, и она естественна. Но мне кажется, что Зеленский сам верит в то, что несёт. Это сущность актёра – он перевоплощается в того, кого играет. И Зеленский перевоплотился. Без остатка. И это хорошая новость, для нас. Самое страшное для нас, русских, это мир до Победы. То есть перемирие вместо Победы. Ведь для нас это будет поражением.

Если бы [Владимир] Зеленский признавал реальное положение вещей, он стремился бы к тому, чтобы заморозить нынешний конфликт, собраться с силами и начать заново. Так было в 2014 году, когда мы совершили роковую ошибку, поверили Западу и не ввели своевременно войска. Сейчас мы платим за эту ошибку. Страшную, кстати, цену. Пусть и отдаленно не имеющую ничего общего с наркоманскими цифрами Зеленского. Но страшную.

Но теперь Зеленский объективно играет на интересы России — тем, что саботирует любые переговоры и ведёт курс на продолжение конфликта. А тут мы объективно выигрываем. Зеленский этого не признаёт, и мы снова выигрываем. Признал бы, и мы сразу бы оказались в опасной для себя ситуации: мир до Победы или вместо Победы для нас и стал бы поражением. И эта готовность к миру — наша слабая точка. Это наши “наркотики”. И слава Богу, что Зеленский считает, что Украина побеждает. Пусть думает так и дальше».

Ну и далее: «у Украины уже нет выбора: быть или не быть. Её отныне быть просто не должно. И не будет. Ни в каком качестве. Выбор #Украина уже сделала. Вернее, глобалисты сделали его вместо неё: пусть Украина исчезнет в битве с Россией, но и России мы неприятности причиним. И увы, так оно и происходит. Неприятности причинили, Украина планомерно идет к концу».

Вот и выходит, что Владимир Зеленский объективно выгоден Владимиру Путину тем, как упорно он играет на вечный и самоубийственный для Украины конфликт?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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