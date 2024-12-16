 

Бузова и Майами сблизились в Минске

16.12.2024, 15:45, Новости дня
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Уже несколько месяцев ходят слухи о возможном романе Ольги Бузовой и Олега Майами. Несмотря на публичный поцелуй, обе звезды продолжают отрицать наличие отношений.

История началась в октябре, когда телеведущая поделилась коротким видеороликом с участием исполнителя. На кадрах видно, как знаменитости нежно обнимаются и держат друг друга за руки на фоне записи нового трека. Позже Майами опубликовал влог, демонстрирующий их совместную работу.

В своем блоге исполнитель не обошел стороной интимные моменты. Он написал, что отправляется в Минск с семьей. Рядом сидевшая Бузова подтвердила, что они планируют записать песню “Такси”. Именно в Минске, по мнению поклонников, и произошло это сближение двух артистов.

Ведущая не стремится подогревать слухи о романтических отношениях и предпочитает называть Олега хорошим другом. Бузова также рассказала, почему решила сотрудничать с Майами. По словам певицы, ее очаровали его голос, манера работать над музыкой, отношение к команде и творчеству.

После концерта в Минске пара отправилась в студию, где продюсер представил им новую композицию – история о ночной Москве, где только они вдвоем, без толпы поклонников и забот. Один вечер — только он и она. Возможно, продюсер знает намного больше об отношениях этой пары, чем фанаты и подписчики, поскольку видит Бузову и Майами исключительно счастливыми и влюбленными.


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