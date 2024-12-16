Мотоцикл Rokon Ranger на самом деле — двухколесный грузовик

Мотоциклы Rokon выделяются своими оригинальными возможностями. Так, модель Ranger Dual Sport Edition может буксировать почти тонну груза, при этом легко преодолевая подъемы до 60 %. Фактически, это двухколесный вездеход с тягой, сравнимой с внедорожником. Он используется в вооруженных силах США, Лесной службе и егерями национальных парков.

Ranger оснащен одноцилиндровым двигателем Kohler объемом 208 куб. см и мощностью 7 л.с., что на три лошадиные силы меньше, чем у культового Honda Grom. Но он компенсирует недостаток мощности высокой тягой. Мотоцикл способен развивать скорость всего 60 км в час на высшей передаче, однако может буксировать груз до 900 кг, а жесткая рама с двойной подвеской обеспечивает стабильность на любой поверхности.

Ranger оснащен цифровой приборной панелью, фарами и зеркалами, поворотниками, подсветкой номерного знака

и отражателями. Rokon также предлагает широкое разнообразие фирменных аксессуаров: это несколько вариантов колясок, ящиков для груза и даже спасательных прицепов. Сейчас Rokon выпускает семь моделей для широкого спектра задач, от использования в сельском хозяйстве до спасательных операций.

Источник — Rokon