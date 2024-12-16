Мнение: Четыре болезни демографии России, о которых не принято говорить вслух

В России новый спецсовет — по вопросам демографии и семейной политики (ссылка). Указ о его создании подписал лично Владимир Путин, и это отнюдь не проходной документ. Демография сейчас для России проблема номер один, причём не по предположению отдельно взятого блогера, а по консенсусному мнению политических элит страны.

По моему скромному мнению, с которым вы можете не соглашаться, и обосновывать которое я не буду, текущие настроения такие. Военный бюджет России на 2024 год — около 10 трлн рублей, то есть втрое больше, чем до начала Спецоперации. Очень большая сумма для России, что экономика, в общем, чувствует. Однако если завтра на Красную площадь сядет летающая тарелка, и инопланетные гости с Альдебарана предложат решить нашу проблему с демографией за 200 трлн рублей, то есть за 1 ВВП страны, нужную сумму им выделят немедленно — при горячем одобрении президента, Госдумы и всех сколько-нибудь значимых элитных групп.

Так вот, при президенте был раньше совет по защите семьи и детей, а теперь вместо него будет совет по демографической и семейной политике. Добавилось слово «демография» (ссылка).

Теоретически у государства есть способы улучшить демографию, однако следует учесть важный фактор. Вопреки психологически липкому мифу, богатство и материальное благополучие общества с демографией не связано. Южные корейцы в 30 раз богаче нигерцев, однако рождаемость в Южной Корее, наоборот, в 10 раз ниже, чем в Нигере. Умножаем одно на другое, и получаем разрыв в 300 (!) раз на одно рождение. Адекватный исследователь вынужден сделать из этого вывод, что вбивать деньги в улучшение благосостояния общества демографически бессмысленно: рождаемость таким образом поднять принципиально невозможно. Обеднять общество, кстати, тоже нет смысла. Пример западных осколков СССР достаточно убедителен — деградация экономики всё только ухудшает.

Причины на то следующие.

1. Современное общество достаточно развито, чтобы контрацепция была делом нехитрым, доступным каждому. Дети больше не порождаются массово «сами собой», как побочный процесс естественного развлекательного процесса.

2. Семья стала опциональной — создание и сохранение семьи больше не является важным. Находящийся вне семьи гражданин больше не испытывает ни материальных, ни статусных проблем. У него достаточно денег, чтобы жить «без штампа в паспорте», и он не слышит за спиной сочувственного шушуканья окружающих.

3. Бездетность или малодетность выгоднее многодетности. Расходов и проблем ощутимо меньше, а статус в обществе даже выше.

4. Общество стало безнадёжно секулярным, светским. Тезисы упадочного материализма — «жить надо ярко», «жить надо комфортно», «жить надо весело» — являются теперь нормой, а не девиацией.

Сломать эту схему через раздачу родителям талонов на молоко нельзя — по тем же причинам, по которым нельзя взлететь, взяв в руку наполненный гелием шарик. Воплощать в жизнь полубезумные проекты фантастов, создавая человеческие фермы с суррогатными матерями, никто не будет: это плохая идея, по целому ряду довольно очевидных причин. Ставка на верующих также навряд ли сыграет, так как отказ от порочной практики секуляризации сам по себе является делом хорошим, однако это дело медленное и ненадёжное: в качестве основного «лекарства» сработать он не сможет.

Следовательно, если чиновники захотят реально решить проблему, они будут вынуждены затыкать перечисленные мной выше дыры, через которые воля народа к размножению утекает в никуда. Первая дыра — контрацепция — манипуляциям не поддаётся, это понятно. Запрещать контрацепцию уже пробовали много где, значимого эффекта это не даёт. Следовательно, остаётся только поднимать престиж традиционных ценностей и семьи через опускание престижа нетрадиционных ценностей. Более конкретно:

1. Делать жизнь вне традиционной семьи материально тяжёлой и порицаемой обществом.

2. Отказываться на государственном уровне от главной левацкой идеи, согласно которой в поддержке нуждается не трудяга, который выкладывается на 120%, чтобы положить своей семье пельмени на стол, а расслабляющийся на минималке лодырь.

3. Переводить детей в категорию предметов для хвастовства, чтобы бездетный владелец дорогой иномарки чувствовал себя жалким по сравнению с отцом пятерых детей, даже если последний вообще не имеет водительских прав.

Пожалуйста, не надо сейчас писать гневных слов в мой адрес: я всего лишь наблюдатель. Выше я изложил не мои личные просьбы из письма на горячую линию президенту, а объективные тезисы, которые логически вытекают из сложившейся в России и в мире ситуации. Желающим поспорить предлагаю ещё раз посмотреть на Нигер и на Южную Корею. И, нет, Израиль в качестве примера не предлагайте — во-первых, там тоже с демографией всё печально, а во-вторых, Израиль — это в принципе плохой пример.

Таким образом, у нового совета при президенте есть два пути. Или заняться имитацией полезной деятельности, придумав несколько новых способов раздать семьям с детьми по 300 рублей, или предложить непопулярные меры, которые приведут в ярость значительную часть населения. Лично я ставлю на вариант «имитация полезной деятельности», так как честного обсуждения проблемы я пока что на высоких уровнях не вижу. Вместе с тем, исключать самые резкие повороты руля я тоже не стану — опыт показывает, что устраивать обществу сюрпризы наша власть любит и умеет.