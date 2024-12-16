Рупор кремлевской пропаганды: Восток и немцы

Восток и немцы

​​Специфика Российской империи на примере первых (60-90-е гг. XIX века) постоянных дипломатических представителей России в Японии, Китае и Корее:

Первый русский посол в Японии – швед (Бюцов)

Второй русский посол в Японии – немец (Струве)

Третий русский посол в Японии – немец (фон Розен)

Первый русский посол в Китае – немец (Баллюзек, von Balluseck)

Второй русский посол в Китае – грек (Влангали, папа из «фанариотов» и родился в Стамбуле)

Третий русский посол в Китае – швед (Бюцов)

Первый русский посол в Корее – немец (Вебер)

Второй русский посол в Корее – немец (Шпейер)

Третий русский посол в Корее – русский (Иван Павлов, но таки его родного дедушку по материнской линии звали Friedrich Julius von Baltz)

P.S. На фото министр-резидент при пекинском дворе, флигель-адъютант Лев Фёдорович (он же Louis Heinrich) фон Баллюзек как бы говорит всем нам совсем не на китайском: Aufstehen! Mütze ab!

https://t.me/alter_vij/3377 – цинк

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