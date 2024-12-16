Рупор кремлевской пропаганды: Восток и немцы
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Восток и немцы
Специфика Российской империи на примере первых (60-90-е гг. XIX века) постоянных дипломатических представителей России в Японии, Китае и Корее:
Первый русский посол в Японии – швед (Бюцов)
Второй русский посол в Японии – немец (Струве)
Третий русский посол в Японии – немец (фон Розен)
Первый русский посол в Китае – немец (Баллюзек, von Balluseck)
Второй русский посол в Китае – грек (Влангали, папа из «фанариотов» и родился в Стамбуле)
Третий русский посол в Китае – швед (Бюцов)
Первый русский посол в Корее – немец (Вебер)
Второй русский посол в Корее – немец (Шпейер)
Третий русский посол в Корее – русский (Иван Павлов, но таки его родного дедушку по материнской линии звали Friedrich Julius von Baltz)
P.S. На фото министр-резидент при пекинском дворе, флигель-адъютант Лев Фёдорович (он же Louis Heinrich) фон Баллюзек как бы говорит всем нам совсем не на китайском: Aufstehen! Mütze ab!
https://t.me/alter_vij/3377 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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