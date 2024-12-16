 

Рупор кремлевской пропаганды: Восток и немцы

16.12.2024, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Восток и немцы

​​Специфика Российской империи на примере первых (60-90-е гг. XIX века) постоянных дипломатических представителей России в Японии, Китае и Корее:

Первый русский посол в Японии – швед (Бюцов)
Второй русский посол в Японии – немец (Струве)
Третий русский посол в Японии – немец (фон Розен)

Первый русский посол в Китае – немец (Баллюзек, von Balluseck)
Второй русский посол в Китае – грек (Влангали, папа из «фанариотов» и родился в Стамбуле)
Третий русский посол в Китае – швед (Бюцов)

Первый русский посол в Корее – немец (Вебер)
Второй русский посол в Корее – немец (Шпейер)
Третий русский посол в Корее – русский (Иван Павлов, но таки его родного дедушку по материнской линии звали Friedrich Julius von Baltz)

P.S. На фото министр-резидент при пекинском дворе, флигель-адъютант Лев Фёдорович (он же Louis Heinrich) фон Баллюзек как бы говорит всем нам совсем не на китайском: Aufstehen! Mütze ab!

https://t.me/alter_vij/3377 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Росстандарт утвердил новый ГОСТ на патриотизм, включающий в себя требования к аватаркам в соцсети и публичное ношение государственной символики

16.12 / Электролыжи E-Skimo помогут забраться на самые крутые вершины

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Никарагуанский канал

16.12 / Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году

16.12 / «Хочу сыграть Илью Муромца» – исполнитель роли Капитана Америки сообщил о переезде в Россию

16.12 / Киркоров продолжает полоскать Ивлееву после скандальной вечеринки

16.12 / “У многих откроются глаза” – Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

16.12 / Россия встретит 2025 год по китайскому календарю

16.12 / Ведущая Екатерина Андреева резко высказалась об Анастасии Волочковой

16.12 / Британская армия впервые испытала боевой лазер в действии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика