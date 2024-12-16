 

Электролыжи E-Skimo помогут забраться на самые крутые вершины

16.12.2024, 13:25, Разное
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На грядущей выставке CES швейцарский стартап E-Outdoor официально представит E-Skimo – лыжи с электрической силовой установкой. Они разработаны специально для любителей скимо или горнолыжного альпинизма. Им необходимо подниматься на лыжах на вершины, чтобы потом скатиться оттуда, и E-Skimo призваны облегчить этот подъем.

Лыжи прочные, а потому тяжелые — суммарный вес достигает 2,8 кг. Но это плюс – для упрощения подъема лыжники обычно используют легкие лыжи, тогда как тяжелые более устойчивы при спуске. На каждой лыже установлен электромотор, батарея и резиновая гусеница. Вся конструкция съемная – после подъема механизмы демонтируются менее чем за минуту и можно спускаться как на обычных лыжах.

Внутри E-Skimo есть инерциальный измерительный блок и модуль GPS, которые отслеживают перемещения лыжника. Мотор включается только при устойчивом движении вперед, отдельно для каждой ноги. Если человек оступится, упадет или потеряет лыжу, система тотчас отключится. Внутри лыжных палок также есть датчики связи с лыжами и если человек выпускает палку из рук, мотор выключается. Это нужно для минимизации рисков при движении с ускорением.

Сообщается, что E-Skimo позволяют снизить нагрузку на ноги на 30 % и ускорить восхождение на 80 %. Числа условные – очень многое зависит от состояния снега и навыков самого лыжника. Заряда батарей хватит лишь на три часа работы, чего будет явно недостаточно для покорения многих вершин. Стартап не планирует продавать лыжи напрямую, вместо этого его основатели ищут сотрудничества с производителями спортивного инвентаря.

Источник &#8212 E-Skimo


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