 

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на патриотизм, включающий в себя требования к аватаркам в соцсети и публичное ношение государственной символики

16.12.2024, 13:33, Разное
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Росстандарт утвердил новый ГОСТ на патриотизма. Документ вводит ряд обязательных требований к аватаркам в социальных сетях и ношению опознавательных знаков.

С 1 января 2025 года аватарки пользователей социальных сетей должны содержать элементы, отражающие патриотическую тематику. Это может включать в себя использование национальной символики, изображения флага России, герба и других государственных символов. Такое требование направлено на формирование единого информационного пространства, где граждане могут демонстрировать свою приверженность к национальным интересам.

Кроме того, стандарт предусматривает ношение опознавательных знаков, необходимых для визуальной идентификации граждан как патриотов. В качестве таких знаков могут выступать значки, налобные повязки и другие элементы одежды, оформленные в соответствии с патриотической тематикой.

Нарушители стандарта в соцсетях будут наказываться блокировкой аккаунтов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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