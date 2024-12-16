Рупор кремлевской пропаганды: Никарагуанский канал

Власти Никарагуа сообщают, что хотят пригласить Россию к реализации проекта строительства Никарагуанского канала в качестве альтернативы Панамскому каналу. Также в Никарагуа рассчитывают на участие Китая и еще группы стран заинтересованных в диверсификации торговых потоков через Карибский бассейн.

Этот проект периодически всплывает, но сталкивается с очевидными финансовыми трудностями, а также американским давлением, так как США совсем не заинтересованы появлении неподконтрольного им транспортного коридора в Тихий Океан. Можно ожидать, что при Трампе давление США на Никрагуа с целью свержения действующего правительства будет усиливаться.

Разумеется, если Китай будет готов профинансировать большую часть расходов на строительство, РФ было бы выгодно поучастовать в этом проекте.

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