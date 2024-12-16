 

«Хочу сыграть Илью Муромца» – исполнитель роли Капитана Америки сообщил о переезде в Россию

16.12.2024, 11:33, Разное
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Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в фильмах Marvel, заявил о получении российского гражданства и переезде в подмосковный Зеленоград. Актёр приобрел там квартиру и уже устроился на работу в Театр юного зрителя (ТЮЗ) в Москве.

– Изначально хотел приобрести жильё в Москве, но моих голливудских заработков не хватило, однако я надеюсь хорошо заработать на новогодние праздники, – сообщил американец.

Актёр уже получил приглашение на корпоративы «Газпрома», «Россетей», РЖД, «Аэрофлота» и главы одного из региональных отделов ГАИ. Эванс выучил несколько стихов на русском языке и песни Сергея Шнурова. Своё решение о переезде в Россию он назвал сознательным.

– Однажды в перерывах между съёмками Marvel я задумался, а как выглядят русские аналоги Железного человека, Халка и Капитана Америки. Я узнал о трёх русских богатырях, и они меня впечатлили, – подчеркнул актёр. – Я для этого уже устроился в главный детский театр России (ТЮЗ). Сейчас учу роли Водяного и Кощея, но больше всего я хочу сыграть Илью Муромца – героического мужика, полагавшегося исключительно на свой кулак.

Также Эванс рассказал, что написал сценарий полнометражного фильма, который «поможет его соотечественникам «лучше понять русскую душу». Кинолента получила имя «Капитан Россия», а сам актёр исполнит в ней главную роль. Из-за ограниченности бюджета герой вместо щита будет использовать гигантский поднос от самовара.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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