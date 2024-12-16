“У многих откроются глаза”: Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

Весь год музыкант, продюсер и медиаменджер Юрий Киселев и члены его большой творческой семьи подвергались незаслуженной травле. Подкупленные журналисты и проплаченные блогеры не могли простить им таланта и любви к своему Отечеству.

“Негативные материалы, касаемые меня, моей семьи, группы “Земляне” и “Русского радио”, которые тиражируются в телеграм-каналах, типа “Кровавая барыня” (его ведет Ксения Собчак – Прим. ред.) с нулевыми подписчиками, – возмущен Киселев. – Мы отлично знаем, кем и откуда это все финансируется. Прежде на это мне было наплевать – чего бодаться, когда мы дело делаем. Но прошло уже три года после награждения моего сына Юрия (медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени – Прим. ред.), а огульная критика продолжает литься. Мы не отвечали. И от этого эти люди надувались от своей значимости и думали, что они правы. Это как писал Крылов: Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!”

Но, как писал Антон Чехов, “всякому безобразию есть свое приличие”. Киселев долго терпел, но теперь обещает сказать все, что давно следовало.

“Мы дали им возможность полностью залезть в свое же дерьмо, – говорит Киселев. – А перед Новым годом опубликуем очень интересные материалы – начиная от того, за что именно Юра получил свою награду и заканчивая тем, как “кровавая барыня” фактически дискредитирует своими заявлениями нашего Верховного Главнокомандующего. Она же думает про награждение моего сына, что “папа купил награду”. Вот мы и покажем, как обстоит дело на самом деле”.

“А еще мы опубликуем все, что касается меня, моей семьи и “Землян”. И в этих материалах не будет ничего субъективного – только конкретные факты. Будет очень интересно и занятно. Если эти факты увидит народ, то, я надеюсь, у многих откроются глаза. А людям, о которых мы расскажем, я не завидую – они даже в страшном сне не видели, что им сейчас предстоит прочесть и узнать о себе”, – пообещал Юрий Киселев.