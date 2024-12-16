 

Британская армия впервые испытала боевой лазер в действии

16.12.2024, 8:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вооруженные силы Великобритании переживают, пожалуй, свои худшие с наполеоновских войн времена, сократившись до исторического минимума. К примеру, у ВМС в строю осталось всего три крупных боевых корабля, а два последних десантных корабля были списаны из-за недостатка финансирования.

Видимо, для компенсации столь серьезных «небоевых потерь» командование британской армии решило сделать ставку на оснащение ее современными видами оружия, в связи с чем приняло решение о разработке программы LDEW. Ее цель — оснастить боевыми лазерами военные корабли и наземные транспортные средства.

У лазерного оружия имеется ряд важных преимуществ — в частности, в борьбе с массированным применением беспилотников: лазеры действуют со скоростью света, их боезапас ограничен исключительно возможностями источника энергии, а цена каждого выстрела не превышает $1.

В рамках недавних учений на полигоне Рэднор в Уэльсе военнослужащие британской армии впервые испытали возможности лазерного оружия HELWS компании Raytheon отслеживать и уничтожать БПЛА в режиме реального времени.Источник &#8212 Ministry of Defence


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Россия встретит 2025 год по китайскому календарю

16.12 / Ведущая Екатерина Андреева резко высказалась об Анастасии Волочковой

16.12 / Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками

16.12 / «Не излучают тепло и догнать невозможно» – дроны продолжают тревожить инфраструктуру цивилизованного мира

16.12 / Новогоднее вдохновение – что приготовить по рецептам из “Кухни”

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Когда ты последний раз видел своего папу?

16.12 / Идете к косметологу – сделайте пилинг. Почему зима – лучшее время для этого

16.12 / Мнение «аналитика»: О введении продовольственных карточек… Ну, здравствуй, оп-па, Новый год?

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Сирия. 15.12.2024

16.12 / Внебрачный внук Раисы Максимовы стал ее единственным наследником

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика