Британская армия впервые испытала боевой лазер в действии

Вооруженные силы Великобритании переживают, пожалуй, свои худшие с наполеоновских войн времена, сократившись до исторического минимума. К примеру, у ВМС в строю осталось всего три крупных боевых корабля, а два последних десантных корабля были списаны из-за недостатка финансирования.

Видимо, для компенсации столь серьезных «небоевых потерь» командование британской армии решило сделать ставку на оснащение ее современными видами оружия, в связи с чем приняло решение о разработке программы LDEW. Ее цель — оснастить боевыми лазерами военные корабли и наземные транспортные средства.

У лазерного оружия имеется ряд важных преимуществ — в частности, в борьбе с массированным применением беспилотников: лазеры действуют со скоростью света, их боезапас ограничен исключительно возможностями источника энергии, а цена каждого выстрела не превышает $1.

В рамках недавних учений на полигоне Рэднор в Уэльсе военнослужащие британской армии впервые испытали возможности лазерного оружия HELWS компании Raytheon отслеживать и уничтожать БПЛА в режиме реального времени.Источник — Ministry of Defence