Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками

В миске смешайте теплое молоко, сухие дрожжи и сахар. Оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать.
Добавьте соль и растительное масло в опару. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Месите тесто около 10 минут, затем накройте его чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.
Когда тесто поднимется, обомните его и разделите на три части. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 25-30 см.
Теперь перейдем к различным вариантам начинок.
Вариант 1: Пирог с сыром (Уалибах)Ингредиенты для начинки:
Сыр осетинский или адыгейский – 400 г
Сметана – 2 ст.л.
Сливочное масло – 50 г
Соль – по вкусу
Приготовление:
Натрите сыр на крупной терке.
Смешайте сыр со сметаной и сливочным маслом. Посолите по вкусу.
Выложите начинку на раскатанное тесто, оставляя края свободными.
Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.
Вариант 2: Пирог с мясом (Фыдджын)Ингредиенты для начинки:
Фарш говяжий или бараний – 300 г
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Соль, черный молотый перец – по вкусу
Кинза свежая – небольшой пучок
Приготовление:
Мелко нарежьте лук и чеснок.
Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Добавьте мелко нарезанную кинзу.
Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 20-25 минут, пока он не зарумянится.
Вариант 3: Пирог с картофелем и сыром (Картофджын)
Ингредиенты для начинки:
Картофель отварной – 200 г
Сыр осетинский или адыгейский – 150 г
Сливочное масло – 50 г
Соль, черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
Отварите картофель и разомните его вилкой.
Натрите сыр на крупной терке.
Смешайте картофель с сыром, добавив сливочное масло, соль и перец.
Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.
Вариант 4: Пирог с зеленью (Цахараджын)
Ингредиенты для начинки:
Шпинат свежий – 200 г
Свежая зелень (укроп, петрушка, кинза) – 100 г
Сыр осетинский или адыгейский – 150 г
Сливочное масло – 50 г
Соль, черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
Обдайте шпинат кипятком, затем откиньте на дуршлаг и хорошо отожмите лишнюю воду.
Мелко нарежьте шпинат и зелень.
Натрите сыр на крупной терке.
Смешайте шпинат, зелень, сыр, сливочное масло, соль и перец.
Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.
Осетинские пироги лучше всего подавать горячими, разрезанными на несколько частей. Их можно есть как самостоятельное блюдо или сочетать с бульоном, кефиром или другими напитками. Приятного аппетита!