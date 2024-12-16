Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками

Основа: тесто для осетинского пирогаИнгредиенты:

Мука пшеничная – 500 г

Молоко теплое – 250 мл

Сухие дрожжи – 7 г (или свежие дрожжи – 21 г)

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Приготовление:

В миске смешайте теплое молоко, сухие дрожжи и сахар. Оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать.

Добавьте соль и растительное масло в опару. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Месите тесто около 10 минут, затем накройте его чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.

Когда тесто поднимется, обомните его и разделите на три части. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 25-30 см.

Теперь перейдем к различным вариантам начинок.

Вариант 1: Пирог с сыром (Уалибах)Ингредиенты для начинки:

Сыр осетинский или адыгейский – 400 г

Сметана – 2 ст.л.

Сливочное масло – 50 г

Соль – по вкусу

Приготовление:

Натрите сыр на крупной терке.

Смешайте сыр со сметаной и сливочным маслом. Посолите по вкусу.

Выложите начинку на раскатанное тесто, оставляя края свободными.

Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.

Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.

Вариант 2: Пирог с мясом (Фыдджын)Ингредиенты для начинки:

Фарш говяжий или бараний – 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Кинза свежая – небольшой пучок

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и чеснок.

Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Добавьте мелко нарезанную кинзу.

Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.

Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.

Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 20-25 минут, пока он не зарумянится.

Вариант 3: Пирог с картофелем и сыром (Картофджын)

Ингредиенты для начинки:

Картофель отварной – 200 г

Сыр осетинский или адыгейский – 150 г

Сливочное масло – 50 г

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

Отварите картофель и разомните его вилкой.

Натрите сыр на крупной терке.

Смешайте картофель с сыром, добавив сливочное масло, соль и перец.

Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.

Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.

Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.

Вариант 4: Пирог с зеленью (Цахараджын)

Ингредиенты для начинки:

Шпинат свежий – 200 г

Свежая зелень (укроп, петрушка, кинза) – 100 г

Сыр осетинский или адыгейский – 150 г

Сливочное масло – 50 г

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

Обдайте шпинат кипятком, затем откиньте на дуршлаг и хорошо отожмите лишнюю воду.

Мелко нарежьте шпинат и зелень.

Натрите сыр на крупной терке.

Смешайте шпинат, зелень, сыр, сливочное масло, соль и перец.

Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.

Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.

Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.

Осетинские пироги лучше всего подавать горячими, разрезанными на несколько частей. Их можно есть как самостоятельное блюдо или сочетать с бульоном, кефиром или другими напитками. Приятного аппетита!