 

Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками

16.12.2024, 5:50, Новости дня
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Основа: тесто для осетинского пирогаИнгредиенты:

  • Мука пшеничная – 500 г
  • Молоко теплое – 250 мл
  • Сухие дрожжи – 7 г (или свежие дрожжи – 21 г)
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Приготовление:

  • В миске смешайте теплое молоко, сухие дрожжи и сахар. Оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать.
  • Добавьте соль и растительное масло в опару. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Месите тесто около 10 минут, затем накройте его чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.
  • Когда тесто поднимется, обомните его и разделите на три части. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 25-30 см.

    • Теперь перейдем к различным вариантам начинок.

    Вариант 1: Пирог с сыром (Уалибах)Ингредиенты для начинки:

    • Сыр осетинский или адыгейский – 400 г
    • Сметана – 2 ст.л.
    • Сливочное масло – 50 г
    • Соль – по вкусу

    Приготовление:

  • Натрите сыр на крупной терке.
  • Смешайте сыр со сметаной и сливочным маслом. Посолите по вкусу.
  • Выложите начинку на раскатанное тесто, оставляя края свободными.
  • Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
  • Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.

    • Вариант 2: Пирог с мясом (Фыдджын)Ингредиенты для начинки:

    • Фарш говяжий или бараний – 300 г
    • Лук репчатый – 1 шт.
    • Чеснок – 2 зубчика
    • Соль, черный молотый перец – по вкусу
    • Кинза свежая – небольшой пучок

    Приготовление:

  • Мелко нарежьте лук и чеснок.
  • Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Добавьте мелко нарезанную кинзу.
  • Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
  • Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
  • Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 20-25 минут, пока он не зарумянится.

    • Вариант 3: Пирог с картофелем и сыром (Картофджын)

    Ингредиенты для начинки:

    • Картофель отварной – 200 г
    • Сыр осетинский или адыгейский – 150 г
    • Сливочное масло – 50 г
    • Соль, черный молотый перец – по вкусу

    Приготовление:

  • Отварите картофель и разомните его вилкой.
  • Натрите сыр на крупной терке.
  • Смешайте картофель с сыром, добавив сливочное масло, соль и перец.
  • Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
  • Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
  • Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.

    • Вариант 4: Пирог с зеленью (Цахараджын)

    Ингредиенты для начинки:

    • Шпинат свежий – 200 г
    • Свежая зелень (укроп, петрушка, кинза) – 100 г
    • Сыр осетинский или адыгейский – 150 г
    • Сливочное масло – 50 г
    • Соль, черный молотый перец – по вкусу

    Приготовление:

  • Обдайте шпинат кипятком, затем откиньте на дуршлаг и хорошо отожмите лишнюю воду.
  • Мелко нарежьте шпинат и зелень.
  • Натрите сыр на крупной терке.
  • Смешайте шпинат, зелень, сыр, сливочное масло, соль и перец.
  • Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
  • Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
  • Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.

    • Осетинские пироги лучше всего подавать горячими, разрезанными на несколько частей. Их можно есть как самостоятельное блюдо или сочетать с бульоном, кефиром или другими напитками. Приятного аппетита!


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