 

Новогоднее вдохновение: что приготовить по рецептам из “Кухни”

16.12.2024, 5:50, Новости дня
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Телятина по-бургундски

Это классическое блюдо было представлено в 37-й серии сериала “Кухня”. Телятина по-бургундски – это не только вкусный, но и очень сытный вариант для новогоднего ужина, который будет впечатлять ваших гостей.

Ингредиенты:

  • 800 г телятины
  • 1 бутылка красного сухого вина
  • 600 г картофеля (по желанию)
  • 300 г шампиньонов
  • 150 г бекона
  • 3 моркови
  • 2 лука-порея
  • 2 лука репчатого
  • 40 г сливочного масла
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1/2 ч. л. черного перца (молотого)
  • 1 ч. л. сушеного тимьяна
  • 3 лавровых листа
  • 4 гвоздики
  • 1 ч. л. базилика
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. петрушки

Приготовление:

Для начала необходимо сделать маринад: в глубокой миске смешать крупно порезанные 1 луковицу, 1 морковь, 1 лук-порей, тимьян, лавровый лист, черный перец, гвоздику и базилик. Добавьте нарезанное большими кусками мясо и вино. Мариновать в холодильнике около суток.

После того, как мясо хорошо промаринуется, нужно его отделить от смеси с маринадом. На сковороде растопить половину сливочного масла и добавить 1 ст. л. растительного. Обжарить кусочки мяса до образования золотистой корочки.

В той же сковороде обжарьте бекон, затем добавьте оставшиеся луковицу, морковь и лук-порей. Обжаривайте до мягкости овощей. В большой кастрюле смешать все овощи с обжаренным мясом и мукой. Все хорошо перемешать еще раз. Залить маринадом. Посолить. Накрыть крышкой и тушить на самом маленьком огне 3,5 часа.

На сковороде растопить 20 г сливочного масла и обжарить нарезанные шампиньоны до испарения образовавшейся жидкости. За 1 час до готовности блюда добавить нарезанный большими кусками картофель. За 20 минут до готовности добавить обжаренные шампиньоны и петрушку.

Жареная дорада в специях

Жареная дорада с ароматными специями – это легкое и вкусное блюдо, представленное в 29-й серии “Кухня”. Отличный выбор для тех, кто предпочитает легкие и изысканные блюда на новогоднем столе.

Ингредиенты:

  • 2 дорады
  • 1 лимон
  • 100–150 г пшеничной муки
  • 70–80 мл растительного масла
  • 1 ст. л. паприки (сушеной молотой)
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

1. Подготовьте дорадо, очистив ее и выпотрошив.

2. С лимона выжмите сок и замаринуйте рыбу в лимонном соке, добавив соль и паприку на 15-20 минут.

3. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте до золотистой корочки на растительном масле с обеих сторон.

4. Подавайте горячей, украшенной дольками лимона и зеленью.

Филе миньон с грибами

Следующее основное блюдо — филе миньон с лесными грибами. Это великолепное мясное угощение стало одним из хитов меню ресторана “Клод Моне” и обеспечит вашему столу статусной изысканности.

Ингредиенты:

  • Вырезка говяжья — 6 небольших кусочков
  • Шампиньоны — 1 кг
  • Масло сливочное — 6 ст. л.
  • Соль — 2 ч. л.
  • Перец черный — 1/2 ч. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Сметана — 1/2 стакана
  • Вино белое сухое

Приготовление:

Начните с грибов. Обжарьте нарезанные шампиньоны на сливочном масле до золотистой корочки, добавив соль и перец. Затем добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. После этого влейте сметану и дайте соусу немного загустеть.

Говяжью вырезку натереть солью и перцем, обжарьте на масле на сильном огне (3 мин.), влейте вино, доведите до кипения и выдержите еще 2 минуты. Подавайте, полив грибным соусом и украсив листиками зелени. Это блюдо станет настоящей изюминкой вашего новогоднего стола!

Новый год — это время, когда мы объединяемся с родными и друзьями, дарим друг другу радость и создаем уютную атмосферу. Рецепты из сериала “Кухня” помогут вам не только порадовать своих близких, но и добавить нотки изысканности и оригинальности в праздничное меню.

Пусть Новый год принесет вам множество вкусных моментов и незабываемых ощущений! А узнать о еще большем количестве вкусных рецептов не только для праздника, но и для повседневной жизни, можно за просмотром сериала “Кухня” на телеканале СТС Love.


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