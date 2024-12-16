 

«Не излучают тепло и догнать невозможно» – дроны продолжают тревожить инфраструктуру цивилизованного мира

16.12.2024, 5:23, Разное
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Появления неопознаных дронов над авиабазами и морскими базами стали настоящей головной болью для властей США, Великобритании и Европы. С каждым днём ситуация становится всё более напряжённой, и сообщения об этих инцидентах заполонили страницы мировых СМИ.

Очевидцы сообщают о множестве случаев проникновения дронов, порой целыми группами, в охраняемое воздушное пространство. Власти пытаются понять, кто управляет этими аппаратами и какие цели они преследуют. Среди версий звучат самые разные предположения: от разведывательных миссий до провокационных действий со стороны Ирана или России.

Одной из самых громких попыток поймать нарушителей стало расследование полицейского управления штата Нью-Джерси. Местные правоохранители отправили свой промышленный дрон для преследования группы из 50 неопознанных аппаратов, которые неожиданно появились над штатом. К сожалению, попытка оказалась неудачной: загадочным дронам удалось легко уйти от погони и исчезнуть из поля зрения.

Инцидент вызвал серьёзные опасения среди экспертов.

– Если это не военные, то это ещё более страшно, — поделился своими мыслями репортёр NewsNation Рич Макхью. Он описал аппараты как нечто похожее на самолёты с неподвижным крылом, оснащённые несколькими огнями.

В офисе шерифа округа Оушен заявили, что им было трудно отследить летающие объекты, поскольку они не нагреваются, как обычные дроны.

– Мы не знаем [почему]. Это не то, с чем мы сталкивались или что мы испытывали, — сказал один из офицеров.

Макхью тоже увидел дроны и представил свои выводы в программе «Отчёты Элизабет Варгас», признавшись, что это открытие его ошеломило.

– Если это не военные, то это ещё страшнее. Эти штуки похожи на самолёты с неподвижным крылом, и у них несколько огней, — сказал он. – Я не совсем понимаю, как реагировать на то, что я увидел прошлой ночью. И фотограф, и я были немного ошеломлены.

Представители Белого дома пытаются успокоить общественность. Советник по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заверил, что большинство наблюдавшихся дронов — это просто неправильно идентифицированные гражданские самолёты.


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