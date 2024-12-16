 

Рупор кремлевской пропаганды: Когда ты последний раз видел своего папу?

16.12.2024, 2:45, Разное
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Журналист саудовского канала Аль-Хадат спрашивает сирийского ребенка о тюрьме Сайдная

Когда актер неопытен, а съемка идет в прямом эфире

– Как тебя зовут?
+ Умар

– Что ты здесь делаешь?
+ Жду папу

– Тебе сказали, что твой папа здесь, в Сайднае?
+ Да

– Когда ты последний раз видел своего папу?
+ 14 лет не видел

– Сколько тебе лет?
+ 10 лет!

@parstodayrussian – цинк

Ужасы режима Асада.

Источник: Colonel Cassad


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