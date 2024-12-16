Рупор кремлевской пропаганды: Когда ты последний раз видел своего папу?
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Журналист саудовского канала Аль-Хадат спрашивает сирийского ребенка о тюрьме Сайдная
Когда актер неопытен, а съемка идет в прямом эфире
– Как тебя зовут?
+ Умар
– Что ты здесь делаешь?
+ Жду папу
– Тебе сказали, что твой папа здесь, в Сайднае?
+ Да
– Когда ты последний раз видел своего папу?
+ 14 лет не видел
– Сколько тебе лет?
+ 10 лет!
@parstodayrussian – цинк
Ужасы режима Асада.
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Источник: Colonel Cassad
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