Рупор кремлевской пропаганды: Когда ты последний раз видел своего папу?

Журналист саудовского канала Аль-Хадат спрашивает сирийского ребенка о тюрьме Сайдная

Когда актер неопытен, а съемка идет в прямом эфире

– Как тебя зовут?

+ Умар

– Что ты здесь делаешь?

+ Жду папу

– Тебе сказали, что твой папа здесь, в Сайднае?

+ Да

– Когда ты последний раз видел своего папу?

+ 14 лет не видел

– Сколько тебе лет?

+ 10 лет!

@parstodayrussian – цинк

Ужасы режима Асада.

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