 

Внебрачный внук Раисы Максимовы стал ее единственным наследником

16.12.2024, 0:50, Новости дня
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Народная артистка Российской Федерации Раиса Максимова скончалась ушла из жизни 11 декабря. Ей было 95 лет. Церемония прощания с актрисой состоится 14 декабря в Московском художественном театре имени А.П. Чехова, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Однако, актриса всегда говорила, что хотела бы быть похоронена рядом со своими родными на Востряковском кладбище. там уже покоятся ее муж и сын.

Последние годы жизни Максимовой были омрачены продолжающимися судебными разбирательствами относительно наследственного спора после смерти ее единственного сына Алексея в 2021 году.

В центре этого затяжного конфликта находится трехкомнатная квартира, расположенная в центре Москвы, которая досталась актрисе от театра. Все началось с того, что супруга ее сына узнала о существовании внебрачного сына Мити у мужа. После смерти мужчины мальчик стал одним из наследников, тогда в порыве гнева она объявила себя претенденткой на хоромы свекрови. Та тоже не осталась в стороне и заявила на свою долю, которую тоже передала внуку Мите.

Этот шаг вызвал негодование у некоторых членов семьи. Судебные тяжбы по поводу наследства продолжаются уже более двух лет. Из-за смерти артистки все только усложнилось. Согласно завещанию Раисы Максимовой, внебрачный внук стал ее единственным наследником.


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