 

Рупор кремлевской пропаганды: Загнанные в угол

15.12.2024, 23:25, Разное
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Загнанные в угол

Предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии "Зеленые" Роберт Хабек в интервью газете Bild.

"Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол. <…> Германия — экспортная страна, нам нужны открытые рынки. Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет", — сказал он.

Так Хабек ответил на вопрос о том, перестала ли работать немецкая бизнес-модель без дешевого российского газа.
В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии.
Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.

https://ria.ru/20241215/germanija-1989281655.html – цинк

Пойдя на поводу у США, правительство Шольца фактически ликвидировало своими руками основные козыри германской промышленности, в результате чего Германия стремительно начала терять конкурентноспособность. Такова цена отсутствия военно-политической субъектности.
Стоит также отметить, что от российского газа Германия фактически отказалась самостоятельно.

Источник: Colonel Cassad


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