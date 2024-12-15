В Москве бдительный пенсионер «сдал» в органы внука, который купил S.T.A.L.K.E.R. 2

Московский пенсионер добился задержания своего внука, поскольку тот играл в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Как оказалось, молодой человек заполучил игру не на торрентах, а купил её официально и следовательно мог нарушить законодательство и проспонсировать разработчиков из недружественных стран.

72-летний Александр Павлович Сиваков отдал 38 лет жизни службе в органах государственной безопасности и, по его словам, до сих пор «серьёзно относится к угрозе информационных и культурных диверсий противника». Услышав, что его внук играет в игру, где звучит английский язык, мужчина немедленно начал предпринимать меры.

– О том, что это ещё и украинское кино, я узнал уже потом. Пустили, понимаешь ли, корни. Ещё и на такой теме паразитируют, которую ещё в 1986-м надо было засекретить и всем отвечать что всё нормально. Тряпка Горбачёв нас выставил позорищем на весь мир тогда, – возмутился пенсионер.

После получения сигнала силовики изъяли игровую приставку Xbox с установленной игрой и проводят экспертизу; с её владельца взяли подписку о невыезде. По словам источника в следствии, на экспертизу потребуется ещё как минимум несколько недель, поскольку «дошли до Затона, там баг на баге, а экспертизу в отделе все хотят провести».

В правоохранительных органах напомнили о том, что игры, произведённые в недружественных государствах или «потенциально содержащие запрещённый контент», следует приобретать исключительно с помощью торрент-трекеров. При первом же столкновении с экстремистской информацией необходимо убрать от монитора несовершеннолетних, сделать скриншоты и сообщить о проблеме на специальную горячую линию.

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