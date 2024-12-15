 

В Москве бдительный пенсионер «сдал» в органы внука, который купил S.T.A.L.K.E.R. 2

15.12.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Московский пенсионер добился задержания своего внука, поскольку тот играл в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Как оказалось, молодой человек заполучил игру не на торрентах, а купил её официально и следовательно мог нарушить законодательство и проспонсировать разработчиков из недружественных стран.

72-летний Александр Павлович Сиваков отдал 38 лет жизни службе в органах государственной безопасности и, по его словам, до сих пор «серьёзно относится к угрозе информационных и культурных диверсий противника». Услышав, что его внук играет в игру, где звучит английский язык, мужчина немедленно начал предпринимать меры.

– О том, что это ещё и украинское кино, я узнал уже потом. Пустили, понимаешь ли, корни. Ещё и на такой теме паразитируют, которую ещё в 1986-м надо было засекретить и всем отвечать что всё нормально. Тряпка Горбачёв нас выставил позорищем на весь мир тогда, – возмутился пенсионер.

После получения сигнала силовики изъяли игровую приставку Xbox с установленной игрой и проводят экспертизу; с её владельца взяли подписку о невыезде. По словам источника в следствии, на экспертизу потребуется ещё как минимум несколько недель, поскольку «дошли до Затона, там баг на баге, а экспертизу в отделе все хотят провести».

В правоохранительных органах напомнили о том, что игры, произведённые в недружественных государствах или «потенциально содержащие запрещённый контент», следует приобретать исключительно с помощью торрент-трекеров. При первом же столкновении с экстремистской информацией необходимо убрать от монитора несовершеннолетних, сделать скриншоты и сообщить о проблеме на специальную горячую линию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Мнение: Рекордная доля мигрантов в США, прогноз американского населения от ООН и оговорка Анналены Бербок

15.12 / Новый премьер Франции: «Если мы будем игнорировать правые партии, их популярность упадёт»

15.12 / Мнение «аналитика»: О зимнем наступлении ВСУ… Где будет главный удар?

15.12 / Успеть за 15 минут – рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу

15.12 / «Убийца дронов» CobraJet считает себя истребителем 5-го поколения

15.12 / Санта-Клаус попросил политическое убежище в России

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: У края бездны. На подступах к Азовстали

15.12 / Игорь Петренко прокомментировал свой долг по алиментам – “Такова жизнь”

15.12 / Проездные карты наземного транспорта и метро начнут продавать только по паспортам

15.12 / В Воркуте родители добились изучения блатного жаргона в школе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика