Мнение: Рекордная доля мигрантов в США, прогноз американского населения от ООН и оговорка Анналены Бербок

1. Почти каждый шестой американский гражданин сегодня имеет безнадёжно иностранное происхождение, то есть не был рождён в США, а приехал из-за рубежа. Речь идёт о 51 миллионе мигрантов. Недавно был поставлен рекорд по доле мигрантов с середины XIX века, то есть за всю историю наблюдений. Denalt пишет (ссылка, график):

Число иммигрантов в Соединенных Штатах увеличилось в 5 раз с 1970 года, в 2,5 раза с 1990 года и на 65% с 2000 года. Даже в 1890 году (14,8%) и в 1910 году (14,7%) во время «Великой волны» иммиграции родившиеся за границей составляли меньшую долю населения, чем сегодня (15,5%, самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в любой переписи населения США).

После предыдущего пика миграции, произошедшего на рубеже 19-20 веков, наступила эпоха величайших успехов США: создание Американской империи, победы в Первой и Второй мировых войнах, Голливуд, небоскрёбы, доллар и ядерная бомба.

Однако 100-150 назад в США ехали прежде всего европейцы, теперь же едут прежде всего латиноамериканцы и выходцы из Южной Азии. В 20-м веке США стали улучшенной версией Европы. Сейчас США рискуют превратиться в новую версию современных Мексики, Бразилии или Индии.

2. Сейчас в США живут 330 млн человек. Эксперты ООН затрудняются определить, каким будет население США в 2100 году (ссылка):



Разброс от 130 до 560 миллионов на 2090 год не может не впечатлять. Соответственно, на 2070 год вилка составляет 225 и 475 миллионов.

Понятно, что это связано с тем что в США уже полтора десятилетия нет воспроизводства населения и естественный прирост даст на максимуме ещё 24 миллиона и прекратится до 2050 года. Скорее, конечно, меньше. СКР [суммарный коэффициент рождаемости] латиноамериканцев и чернокожих падает на глазах.

Соответственно, всё будет зависеть не столько от колебаний рождаемости и фертильности (маловероятных в плюс), но от миграционной политики. <…>

Ну а варианты 320-350 млн к тому 2050 году – это уже, на мой взгляд, варианты экономического коллапса и гражданского конфликта.

Лично я бы расширил эти рамки ещё дальше, особенно вниз. Во-первых, рождаемость падает на Западе отвесно, так что на практике к 2100 году США могут скукожиться до населения в 10-30 млн человек, подавляющую долю которого будут составлять пенсионеры. Во-вторых, политика Израиля и США толкает планету к ядерной войне, а после полномасштабной ядерной войны территория США навряд ли сможет прокормить хотя бы 100 тысяч американцев.

3. Глава МИД Германии Анналена Бербок попала в очередной скандал (ссылка):

«Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе», — заявила она на Совете глав МИД стран ОБСЕ, обращаясь к Лаврову.

Между тем, по данным ООН, население Европы составляет примерно 750 миллионов человек — Бербок завысила цифру почти в два раза. Потом выяснилось, что немецкий министр на самом деле имела в виду категорию «наиболее развитых стран», в которую, помимо Европы, входят государства Северной Америки, Австралия, Новая Зеландия, а также Япония.

Возможно, фрау Бербок и вправду не перепутала, а оговорилась. Однако сам её тезис уже достаточно красноречив. Западные элиты управляют всего лишь одной шестой частью населения Земли, и этого уже недостаточно, чтобы говорить сразу за всю планету.