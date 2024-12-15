 

Успеть за 15 минут – рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу

15.12.2024, 16:35, Разное
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Брускетта с помидорами и базиликом

Ингредиенты:

  • Багет – 1 шт.;
  • Помидоры – 2 шт.;
  • Базилик свежий – небольшой пучок;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки;
  • Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  • Нарежьте багет ломтиками толщиной около 1 см.
  • Обжарьте ломтики хлеба на сковороде-гриле или подрумяньте их в духовке до золотистой корочки.
  • Натрите каждый кусочек хлеба чесноком.
  • Нарежьте помидоры тонкими кружочками и выложите на хлеб.
  • Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и украсьте листиками свежего базилика.

    • Канапе с креветками и авокадо
    Ингредиенты:

    • Креветки варено-мороженые – 150 г;
    • Авокадо спелое – 1 шт.;
    • Лимонный сок – 1 ч. ложка;
    • Шпажки для канапе;
    • Листья салата – для украшения.

    Приготовление:

  • Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2–3 минут, затем остудите и очистите от панциря.
  • Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.
  • Смешайте авокадо с лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
  • Нанижите на шпажку креветку, кусочек авокадо и листик салата.

    • Сырные шарики с зеленьюИнгредиенты:

    • Твердый сыр – 100 г;
    • Яйцо – 1 шт.;
    • Мука – 2 ст. ложки;
    • Панировочные сухари – 50 г;
    • Укроп свежий – небольшой пучок;
    • Растительное масло – для жарки.

    Приготовление:

  • Натрите сыр на мелкой терке.
  • Мелко нарежьте укроп.
  • Соедините сыр, яйцо, муку и укроп, хорошо перемешайте.
  • Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех.
  • Обваляйте шарики в панировочных сухарях.
  • Жарьте шарики на разогретом растительном масле до золотистого цвета.
  • Подавайте горячими.

    • Эти закуски отлично подойдут как для быстрого перекуса, так и для неожиданного прихода гостей!


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