Успеть за 15 минут – рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу

Брускетта с помидорами и базиликом Ингредиенты: Багет – 1 шт.;

Помидоры – 2 шт.;

Базилик свежий – небольшой пучок;

Чеснок – 1 зубчик;

Оливковое масло – 2 ст. ложки;

Соль, перец – по вкусу. Приготовление: Нарежьте багет ломтиками толщиной около 1 см. Обжарьте ломтики хлеба на сковороде-гриле или подрумяньте их в духовке до золотистой корочки. Натрите каждый кусочек хлеба чесноком. Нарежьте помидоры тонкими кружочками и выложите на хлеб. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и украсьте листиками свежего базилика. Канапе с креветками и авокадо

Ингредиенты: Креветки варено-мороженые – 150 г;

Авокадо спелое – 1 шт.;

Лимонный сок – 1 ч. ложка;

Шпажки для канапе;

Листья салата – для украшения. Приготовление: Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2–3 минут, затем остудите и очистите от панциря. Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками. Смешайте авокадо с лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Нанижите на шпажку креветку, кусочек авокадо и листик салата. Сырные шарики с зеленьюИнгредиенты: Твердый сыр – 100 г;

Яйцо – 1 шт.;

Мука – 2 ст. ложки;

Панировочные сухари – 50 г;

Укроп свежий – небольшой пучок;

Растительное масло – для жарки. Приготовление: Натрите сыр на мелкой терке. Мелко нарежьте укроп. Соедините сыр, яйцо, муку и укроп, хорошо перемешайте. Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте шарики в панировочных сухарях. Жарьте шарики на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Подавайте горячими. Эти закуски отлично подойдут как для быстрого перекуса, так и для неожиданного прихода гостей!