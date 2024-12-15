 

Санта-Клаус попросил политическое убежище в России

15.12.2024, 15:33, Разное
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В полночь на контрольно-пропускной пункт «Торфяновка» на российско-финской границе прибыл Санта-Клаус. Главный волшебник западно-христианской культуры попросил предоставить ему и его эльфам политическое убежище в России.

– Учитывая ситуацию, заявление указанного лица рассмотрим в приоритетном порядке, решение будет объявлено в течение 14 рабочих дней. Пока же мы предоставили ему и его сподвижникам визы для пребывания на территории РФ, – сообщил официальный представитель погранслужбы России Николай Мирликийский.

Сам Санта-Клаус на пресс-конференции в Санкт-Петербурге объяснил свой побег «деградацией коллективного Запада» и «диктатурой извращенцев».

– Уже лет тридцать как я не могу нормально работать: мужеложцы и остальные развратники требовали дарить детям всякие непотребные вещи. Только в России я вижу страну, в которой остались христианские ценности, – сказал волшебник.

По информации «Комсомольской правды», ходатайство о предоставлении Санта-Клаусу политического убежища подписали Дед Мороз, глава Военно-исторического общество Владимир Мединский, народный артист России Филипп Киркоров и десятки других лидеров мнений. Как рассказал источник издания в администрации президента, главный волшебник Запада может получить российский паспорт 24 декабря в Кремле.

– Есть мнение, что Санта сможет уже в этом году принять участие в традиционных новогодних мероприятиях в российских городах, а своих западных поклонников поздравить онлайн, – пишет газета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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