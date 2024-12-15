 

В Воркуте родители добились изучения блатного жаргона в школе

15.12.2024, 13:33, Разное
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После массовых обращений родителей управление образования Воркуты утвердило новую учебную программу. С 1 сентября 2025 года в местных школах появится факультативный курс «Основы фени и босяцкого этикета».

«Наши дети должны знать родной язык. Половина жителей города говорит на фене, а молодёжь их не понимает. Получается культурный разрыв между поколениями», — пояснила председатель родительского комитета школы №8 Марина Шифер.

Для преподавания нового предмета городские власти привлекли золотых медалистов школы, успешно отбывших сроки в исправительных учреждениях. Они научат детей профессиональной воровской лексике и понятиям. Помимо теоретических, будут и практические занятия, названные в учебном плане лабораторными работами.

«Очень важно правильно ложить перо, всегда быть готовым к шмону и отвечать за базар. Когда выпускники попадут на кичу, а мы все в это искренне верим, они уже будут готовы к настоящей жизни», – пояснил тюремный лингвист Василий Лом.

Также по просьбам родителей были внесены изменения в меню школьной столовой – новый шеф-повар заменил чай на чифирь, а макароны на сухари. Сладости смогут купить только блатные и смотрящие, козлам и петухам придётся довольствоваться исключительно баландой. 

Феня заменит в школьной программе английский язык, практически не применяемый жителями Воркуты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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