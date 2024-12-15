Игорь Петренко прокомментировал свой долг по алиментам: “Такова жизнь”

Игорь Петренко оказался в центре внимания после того, как выяснилось, что он имеет задолженность по алиментам перед своей бывшей женой Екатериной Климовой, которая родила ему двух сыновей — Матвея и Корнея.

Однако актер не пытается уйти от ответственности — он активно работает над тем, чтобы сократить долг, первоначальный размер которого превышал 9 миллионов рублей. По последней информации, Петренко уже выплатил около 5 миллионов рублей.

Этот инцидент не повлиял на репутацию актера как нескандального персонажа. Он предпочитает не распространяться о юридических аспектах дела с Климовой, несмотря на то, что их отношения оставили множество приятных воспоминаний.

Петренко прокомментировал свой долг по алиментам журналистам, рассказав, что он тож живой человек, и у него есть сильные и слабые стороны.

“Это и есть жизнь. Все что ни делается — к лучшему”, – заключил 47-летний актер.

Трудности, с которыми сталкивался Петренко, он воспринимает позитивно, считая, что они приносят ценный жизненный опыт, полезный как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Ведь все, что происходило с ним в жизни, оставило глубокий след в его сердце. Актер поделился, что его поддерживают близкие — семья и друзья, а это для него является самым ценным.