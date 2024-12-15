 

Проездные карты наземного транспорта и метро начнут продавать только по паспортам

15.12.2024, 11:33, Разное
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С 1 января 2025 года проездные карты «Подорожник» и «Тройка» Санкт-Петербурге и Москве можно будет приобрести только по предъявлению паспорта, сообщили в министерстве транспорта.

Введение такого порядка распространения карт бесконтактной оплаты транспорта в других городах отложено на 3 месяца.

Этот порядок вводится в целях противодействия терроризму и для облегчения отслеживания передвижения наркокурьеров. Среди заявленных целей – «распространение контроля миграции населения в крупных городах на поездки по бесконтактным картам, до недавнего времени остававшимися анонимными».

– Покупка проездного билета не будет ничем отличаться от покупки SIM-карты мобильного телефона или получения посылки на почте, где вы тоже предъявляете паспорт, – успокоил россиян представитель ведомства. — Кассир просто изучает ваш паспорт, пролистывает его в поисках определённых отметок, сличает фото, вносит ваши данные в систему, убеждается, что вы не в розыске, не в реестре экстремистов или иноагентов, и всё. А пополнять баланс карты вы будете по-прежнему, ничего для вас не изменится. Разве что кассир отныне будет знать, как вас зовут, и обратится к вам по имени, что тоже приятно.

С совершенствованием инфраструктуры РЖД ожидается введение аналогичного порядка покупки билетов и на пригородные электрички.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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