Сорос рассказал, как в 1993 году организовал операцию по подмене Ленина в мавзолее

Американский миллиардер Джордж Сорос в эфире телеканала CNN сделал признание – 30 лет назад под его руководством была проведена операция по подмене тела Владимира Ульянова-Ленина в мавзолее.

Последние три десятилетия в усыпальнице на Красной площади находится силиконовый манекен, а настоящее тело вождя мирового пролетариата хранится в морозильной камере на вилле финансиста.

– Я всегда мечтал, что буду владеть телом человека, который создал ненавистный мне Советский Союз. Тогда, в 1993 году вся операция обошлась мне в миллион долларов, но это была одна из самых удачных покупок в моей жизни, – сказал Сорос.

Миллиардер пообещал после своей смерти передать Ульянова-Ленина в один из музеев Нью-Йорка. Министерство культуры России в ближайшее время начнёт проверку по факту публичного заявления иностранного гражданина – если информация о подмене тела первого руководителя СССР подтвердится, то ведомство будет добиваться возвращения ценного музейного экспоната в Москву.

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