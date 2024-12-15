 

Мнение «аналитика»: О ноже в спину Путину… Ну от них-то вообще никак не ожидалось?

15.12.2024, 7:35, Разное
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Это нынче снова входит в моду — втыкать ножи в спину или чуть пониже. То вон турки перезаточили свой ятоган и вонзили его со стороны Сирии. То китайцы поигрались с катаной на поляне внешнеторговых расчётов, зарубив многие «схемы». То…

Список долгий, в общем.

Но то страны влиятельные, от которых Россия сейчас больше зависит, чем наоборот. А тут — особый случай.

Пишут, что новая госкомпания Кыргызстана, специально созданная для оплаты поставок в Россию, отказалась помогать российским импортерам в обходе санкций. Причём официально. Власти Кыргызстана в конце августа под давлением #США ввели годовой запрет на перевод платежей от иностранных компаний за пределы страны без реальной поставки приобретенной продукции в страну. Таким способом они перекрыли очень популярный у российских компаний способ оплаты товаров, в том числе санкционных, и услуг в Китае и Европе.

Поначалу схема работала так. Россияне перечисляли валюту – доллары или юани, а иногда и рубли – из России своим структурам или посредникам в Кыргызстан, а те переправляли платежи дальше иностранным поставщикам. Приобретённый товар шёл из страны покупки в Россию самым коротким и выгодным путём, не заезжая в Кыргызстан. Схема была дешёвой и быстрой – деньги доходили до получателя за несколько дней, а затраты не превышали 1-2% от платежа.

Но теперь Нацбанк Кыргызстана потребовал, чтобы всё, что приобретено по таким платежам, в течение 60 дней прибывало на территорию республики. Как раз перед этим в Бишкеке делегация американского Минфина требовала от банков Кыргызстана прекратить оказывать России услуги по обходу санкций, угрожая отключением от долларовых платежей и SWIFT. Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Жуховицкий. В итоге #банки страны обязали своих клиентов при платежах за границу подписывать соответствующие гарантийные обязательства. Это сделало схему оплаты через Кыргызстан слишком дорогой и долгой, сокрушённо признали российские импортеры. Которым теперь предстоит тратиться на новые схемы обхода санкций.

Понятно, что «параллельный импорт» теперь станет ещё дороже. Непонятно, как на такой нож в спину могли решиться киргизские партнёры, ведь #экономика страны зависит от РФ почти полностью. Тем более — на государственном уровне.

Или это уже игра в «добей лежачего»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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