Рупор кремлевской пропаганды: Разоблачил OpenAI и тут же самоубился

Разоблачил OpenAI и тут же самоубился

Сучир Баладжи, бывший сотрудник OpenAI, был найден мертвым в своей квартире на Бьюкенен – стрит в Сан-Франциско, Калифорния.

Баладжи известен тем, что уличил компанию OpenAl, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта, в незаконном получении данных для обучения своей платформы ИИ ChatGPT. Проще говоря, он обвинил компанию в незаконной слежке за гражданами США и нарушением авторских прав.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти было самоубийство, а представители полиции успокоили репортёров, что "нет никаких доказательств насильственной смерти”.

Предполагется, что информация, которой он располагал, сыграет ключевую роль в судебных процессах против компании. Смерть Баладжи наступила через три месяца после того, как он публично обвинил OpenAI в нарушении закона США при разработке ChatGPT, программы для создания искусственного интеллекта

@neinsider – цинк

Такое бывает в свободных и демократических странах. Решаешь бороться за правду и справедливость, а потом решаешь самоубиться…

Понимать надо.

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