Мнение «аналитика»: О возвращении России в большой спорт… А русофобам — по зубам?
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Двойной скандал произошёл на Чемпионате мира в Будапеште. Российских спортсменов, формально вышедших на площадку в «нейтральном» статусе, впервые за несколько лет представляли зрителям именно как участников из России. А на карточках демонстрировался российский триколор.
При этом спортсменку из Литвы, которая в знак протеста вышла на состязания в футболке с хулиганской надписью «make russia small again», дисквалифицировали за такой проступок, идущий вразрез с принципами уважения к другим участникам, организаторам и зрителям. Вся литовская сборная из-за этого снялась с соревнований, но организаторы не дрогнули.
Ну, что, лёд тронулся?
Соскучились «злобные буратины» без российских спонсоров и крупных денежных взносов?
И да, и нет.
Речь ведь о соревнованиях по «функциональному фитнесу». Не каждый сходу скажет, чем он отличается от обычной аэробики или спортивной гимнастики. И даже не каждый знает, что такой вид спорта вообще где-то в мире существует. В Олимпийскую программу он, например, не входит. Хотя, конечно, посмотреть на фито-няшек, художественно демонстрирующих на публику микст из кардиотренировки и силовых упражнений, порой бывает приятно.
Кроме того, международная федерация функционального фитнеса, подчеркнув, что российские спортсмены участвовали в первенстве на основании рекомендация МОК именно в нейтральном статусе, а их объявление диктором в качестве представителей России было ошибкой, извинилась перед литовцами. И пообещала впредь ничего подобного не допускать. Вместе с тем решение о дисквалификации не отменила — и то хлеб.
Ну и одна ласточка весны не делает.
И всё же: это «зрада» или «перемога»?
И чья?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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