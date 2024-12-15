Рупор кремлевской пропаганды: Майдан в Грузии провалился

Новым президентом Грузии избран бывший футболист Кавелашвили.

Премьер-министр Грузиии по факту утверждения нового президента сообщил, что майдан в Грузии провалися, а бывшего президента если понадобится силой выгонят из президентской резиденции, откуда она уходить отказывается. По хорошему, ее можно сразу вести в прокуратуру на допрос, а потом в СИЗО.

Насчет провалившего майдана, посмотрим. Возможно в ближайшее время протесты постараются подогреть кровопусканием.

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