Мнение: Подвиг русского разведчика, срыв перехода на русский софт и поиск айтишников в Индии

1. Враги поймали нашего разведчика, который передавал нам чертежи голландских микросхем и технологии их производства. Теперь нам тоже надо кого-нибудь поймать, чтобы можно было выменять героя обратно в Россию. Ну а пока отечественные инженеры могут использовать добытые наработки для развития микропроцессорных фабрик (ссылка):



Бывшего сотрудника ASML с российскими корнями уличили в промышленном шпионаже. Его обвиняют в краже секретных документов с последующей их продажей – он якобы преследовал цель по оживлению российской полупроводниковой промышленности…

ASML производит самое передовое оборудование в своем классе – именно благодаря ей TSMC (крупнейший в мире контрактный вендор микросхем) в настоящее время производит процессоры по передовому техпроцессу 3 нм и готовится к переходу на 2 нм…

2. Как я и ожидал, большая часть отечественных айти-компаний провалила сроки по переходу на русские программы (ссылка):



Только пять компаний с государственным участием из 25, присутствовавших на совещании в Минцифры, сообщили о стопроцентном переходе на отечественное программное обеспечение (ПО). Для всего госсектора и критической инфраструктуры срок перехода установлен до 1 января следующего года. В министерстве говорят, что компании, которые еще не перешли на российский софт, уже завершают работу. Эксперты отрасли, однако, сходятся во мнении, что до 20% компаний продолжат импортозамещение уже в следующем году.

Излишне пояснять, что за оставшееся до Нового года время ничего существенного никто сделать не успеет — только отчитаться. Но это, в общем, и нормально. В подобных проектах умеренные срывы сроков являются золотым стандартом. Если государство будет проявлять настойчивость — а оно будет — в итоге все корпорации будут к переходу на русское ПО так или иначе принуждены.

3. Вопреки жалобам тех, кто по разным причинам не смог «войти в айти», дефицит айтишников в России только растёт. Теперь программистов уже завозить из Азии, причём не только из привычных нам постсоветских стран Средней Азии, но и из Индии (ссылка):

ООО «Интернет решения» — юрлицо маркетплейса Ozon — ищет агентства для помощи в оформлении и доставке новых сотрудников из Индии. Об этом говорится в материалах компании, размещенных в системе «Контур.Закупки», с которыми ознакомился RB.RU. Эксперты считают, что индийцы могут закрыть дефицит IT-специалистов.

Компания ищет исполнителей, которые займутся оформлением билетов для деловых поездок кандидатов и сотрудников ООО «Озон Комьюнити» (подразделение Ozon, занимающееся вахтовым персоналом).

В рамках контракта необходимо оформлять билеты для, ориентировочно, 150–300 человек, которые будут передвигаться группами по 10–15 человек в месяц из Индии, а также Узбекистана и Таджикистана, следует из материалов «Интернет решений».