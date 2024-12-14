Мнение: Игра «Панелька», россиянам нужен ремонт и опасность ипотечного донорства

1. Русские игры далеко не всегда могут похвастаться хорошим качеством графики или продвинутыми технологиями, однако по задумке это обычно высокий уровень: ближе к условному Достоевскому, чем к условной Донцовой. Вот, например, игра, в которой можно обставить по своему вкусу стандартную русскую квартиру из восьмидесятых-девяностых годов (ссылка).

Было бы здорово сделать на этой базе русский Симс: выживать за простого парня в 1990-е. Не за бандита, стреляющего в других бандитов, а за простого обывателя, который ходит на работу и получает зарплату.

2. Подавляющее большинство россиян хотели бы провести ремонт в квартире (ссылка):



Россиянам массово потребовался ремонт — большинство граждан (89 процентов опрошенных) признались, что их жилье нуждается в переустройстве. Такие данные приводит аналитический центр НАФИ в своем исследовании, пишет РБК.

Исследователи опросили 1000 человек по всей стране и выяснили, что четыре процента из них оценивают состояние жилища как плохое и требующее срочного ремонта всех помещений и коммуникаций. Каждый десятый (10 процентов) не удовлетворен качеством недвижимости и считает, что в переделке нуждаются только основные помещения и коммуникации.

Около 40 процентов респондентов удовлетворены состоянием дома или квартиры, но признались, что хотели бы сделать косметический ремонт. Чуть более трети опрошенных (35 процентов) считают состояние своей недвижимости хорошим, однако некоторым помещениям не помешает небольшое переустройство. Лишь 11 процентов россиян заявили, что их жилье в отличном состоянии и не требует никакого ремонта.

Одним из следствий всплеска цен на жильё в последние несколько лет было то, что многие ремонтники перетекли в сферу капитального строительства, поскольку там был большой спрос на работников и предлагались немалые зарплаты. Возможно, что теперь на фоне сокращения ипотечных льгот и ожидаемой стагнации цен начнётся обратный процесс — расценки ремонтников упадут.

3. Наши сограждане идут на рискованные схемы, чтобы получить льготную ипотеку (ссылка):

Схема состоит в том, что человек, не соответствующий требованиям для получения льготного ипотечного кредита, обращается к родственникам и знакомым с детьми, которые подходят под условия. Они выступают в роли созаемщиков, а покупаемая недвижимость оказывается в общей долевой собственности. После погашения кредита доля созаемщика с детьми отчуждается в пользу заемщика. <…>

Случаются и обратные ситуации, когда человек, подходящий под условия льготной ипотеки, привлекает созаемщика, если его официальный доход недостаточен для того, чтобы взять кредит.

Любое нарушение условий перед банком одним из участников схемы повлечет за собой ухудшение кредитной истории у всех ее участников <…>. Если же заемщик перестанет вносить платежи, эту обязанность придется выполнять созаемщику с детьми. С другой стороны, донор не сможет купить недвижимость по льготной ипотеке для себя, поскольку однажды уже воспользовался льготными условиями.

Сам заемщик, прибегший к помощи созаемщика с детьми, рискует остаться только с долей на недвижимость — если по завершении расчетов созаемщик с детьми откажется отчуждать свою долю в пользу заемщика. Также есть риски признания банкротом одной из сторон, что нарушит все условия договора.

Идея безумная, конечно. Ответственный человек на подобное не согласится, сразу по нескольким причинам. Просто скажет «нет», и даже обсуждать всерьёз не будет. Ну а человек безответственный, как верно указывают журналисты, вполне может решить в итоге оформленную на него квартиру не отдавать.