 

Минфин напомнил о последней возможности заплатить налог на новогодние подарки по ставке 13% в уходящем году

14.12.2024, 19:33, Разное
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Представитель
Минфина Антон Потапочкин напомнил россиянам о необходимости вовремя оплачивать
налог на полученные под Новый год подарки. До 31 декабря это ещё можно будет
сделать по ставке 13%, а со следующего года придётся платить уже 15%.

Россияне, которые
не предоставят проверяющим органам чеки на полученные подарки или невовремя
оплатят налог, могут столкнуться с административным, а в случае особо ценных
подарков стоимостью выше 3000 рублей – и с уголовным преследованием. Штраф в
таком случае может составить до 100% стоимости незаконно полученного подарка,
при этом сам он будет конфискован в счёт государства. Подать налоговую
декларацию по ставке 13% можно на сайте «Госуслуги» до 23:59:59 31 декабря 2024
года по московскому времени.

«В столь
непростое для страны время уклонение от налогов – особо циничное преступление против интересов
Родины, – поясняет Потапочкин. – Мы уже давно отслеживаем банковские транзакции,
чтобы выявлять неплательщиков налогов на подарки, а с этого года в Москве и
Санкт-Петербурге в тестовом режиме подключим к этой системе видеокамеры,
установленные в метро и на улицах городов. Так можно определить, кто кому что
подарил, и взыскать с неплательщиков по всей строгости закона».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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