Минфин напомнил о последней возможности заплатить налог на новогодние подарки по ставке 13% в уходящем году

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Минфина Антон Потапочкин напомнил россиянам о необходимости вовремя оплачивать

налог на полученные под Новый год подарки. До 31 декабря это ещё можно будет

сделать по ставке 13%, а со следующего года придётся платить уже 15%.

Россияне, которые

не предоставят проверяющим органам чеки на полученные подарки или невовремя

оплатят налог, могут столкнуться с административным, а в случае особо ценных

подарков стоимостью выше 3000 рублей – и с уголовным преследованием. Штраф в

таком случае может составить до 100% стоимости незаконно полученного подарка,

при этом сам он будет конфискован в счёт государства. Подать налоговую

декларацию по ставке 13% можно на сайте «Госуслуги» до 23:59:59 31 декабря 2024

года по московскому времени.

«В столь

непростое для страны время уклонение от налогов – особо циничное преступление против интересов

Родины, – поясняет Потапочкин. – Мы уже давно отслеживаем банковские транзакции,

чтобы выявлять неплательщиков налогов на подарки, а с этого года в Москве и

Санкт-Петербурге в тестовом режиме подключим к этой системе видеокамеры,

установленные в метро и на улицах городов. Так можно определить, кто кому что

подарил, и взыскать с неплательщиков по всей строгости закона».

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