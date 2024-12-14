 

Мнение: Если хочешь быть ученым

14.12.2024, 17:10, Разное
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В “Эксперте” второй уже раз пытаются “раскрутить” ученого-самородка из Тольятти, придумавшего, как улучшить обычный двигатель внутреннего сгорания, причем неким революционным образом – подняв КПД двигателя до каких-то заоблачных вершин. Причем это не “вечный двигатель”, лишь нарисованный каким-то безумцем на бумаге; нет, действующий прототип уже имеется, работает, ученый его показывает всем желающим. Патенты тоже получены везде и в США, и в Европе, и в Японии. ДВС с КПД в разы больше существующих, естественно, обеспечивает намного более полное сгорание бензина, то есть почти не дает вредных выбросов, обеспечивает – тоже в разы – меньший расход на километр пробега, тем самым на корню убивает и Маска с его электромобилями, и вообще всю “зеленую энергетику”, словом, сулит полный переворот и сказочные барыши для тех, кто в него вложится.

И что ж? И, как водится in Раша – ничего. Изобретатель сидит в подвале какого-то НИИ, рядом с прототипом, к нему приезжают иностранцы, но он держится – “Хочу, – говорит, – чтоб в России!” В России дураков не находится. Тупик. Хотя, казалось бы – вот он, стартап! Надо ж “хотя бы попробовать!”, как говорил МакМерфи! Не хотят. И так – во всей российской науке (поскольку в стране все равно где-то теплятся ее очаги). Никто ДАЖЕ НЕ ПРОБУЕТ. Почему? (2018)

Шесть лет уже прошло. У России как обычно, самый подходящий аналог – болото. Плюх! – и всё засосало, через 5 минут – уже снова тишь-гладь да “вечный покой”. Не зря самый знаменитый русский пейзаж – “Над вечным покоем”. Вон, 6 лет назад даже “Эксперт”, единственный на тот момент общественно-политический журнал в стране (на сегодня уже нет ни одного) впрягся, поучаствовал в пиар-продвижении. И где? Ничего нет. Даже следов никаких в информпространстве – как в воду кануло. Изобретатель, наверно, уже и копыта откинул, сидя в подвале над своим прототипом, как курица над яйцом.
Никто так и не попытался. Стартапов в РФ не бывает – не Америка, чай.

Источник: Размышления вольного социолога


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