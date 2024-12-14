 

Самый быстрый в мире электробайк для бездорожья стал городским

14.12.2024, 16:55, Разное
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Испанская компания Stark Future представила городскую модель электрического мотоцикла Stark Varg EX, которая является прямым наследником нашумевшего электробайка Stark Varg. Напомним, что тот создавался с целью превзойти все существующие модели для мотокросса, а также доказать, что для этой техники электрическая силовая установка эффективнее ДВС. Гонщики на Stark Varg выиграли все этапы чемпионата Великобритании 2023-2024 гг.

Уличная версия мотоцикла получила увеличенную на 20 % батарею емкостью 7,2 кВт•ч, что обеспечит более 7 часов езды, даже по пересеченной местности. Stark Varg EX обладает колоссальной для своего класса мощностью 80 л.с., но поскольку вне гоночного трека необходимости в ней нет, здесь предусмотрена система гибкой настройки. Сделать это несложно – приборная панель представлена Android-смартфоном «военного класса», который содержит все нужные приложения.

Интересно, что Stark Varg EX является одновременно техникой двойного назначения и электротранспортом. Это значит, что на нем можно ездить где угодно — по шоссе и бездорожью, но в ряде стран он приравнен к электромобилям и отдельно права на мотоцикл для него получать не нужно. Минус в том, что электрический монстр будет выпускаться ограниченной серией, а стоимость каждого экземпляра начинается от $12 900. Бонус – бренд обещает освоить массовую 3D-печать металлом, чтобы создавать для своих мотоциклов броские футуристичные корпуса.Источник &#8212 Stark Future


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