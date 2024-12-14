Рупор кремлевской пропаганды: Извините меня
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И такое бывает.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе публично извинился перед грузинами за то, что в свое время поддерживал избрание французской бабки на пост президента Грузии, которая сейчас активно гадит грузинам. Вот что бывает, когда отдаешь власть в стране иностранным марионеткам.
Бабке уже недолго осталось. В ближайшее время парламент выберет нового президента, а французскую бабку попросят на выход.
Она уже заявила, что никакие выборы она в Грузии не признает и президентский дворец покидать отказывается.
Но вполне очевидно, что как только изберут нового президента, ее из дворца вынесут.
Ну а далее там уже есть ворох статей, которые она нарушила – так что либо посадят, либо что более вероятно – она сбежит за границу.
Майдан в Тбилиси несколько подсдулся без крови. Нужны трупы в Тбилиси, а их нет. Поэтому протесты буксуют.
Впрочем, все эти риски до сих пор сохраняются.
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Источник: Colonel Cassad
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