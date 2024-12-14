Рупор кремлевской пропаганды: Извините меня

И такое бывает.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе публично извинился перед грузинами за то, что в свое время поддерживал избрание французской бабки на пост президента Грузии, которая сейчас активно гадит грузинам. Вот что бывает, когда отдаешь власть в стране иностранным марионеткам.

Бабке уже недолго осталось. В ближайшее время парламент выберет нового президента, а французскую бабку попросят на выход.

Она уже заявила, что никакие выборы она в Грузии не признает и президентский дворец покидать отказывается.

Но вполне очевидно, что как только изберут нового президента, ее из дворца вынесут.

Ну а далее там уже есть ворох статей, которые она нарушила – так что либо посадят, либо что более вероятно – она сбежит за границу.

Майдан в Тбилиси несколько подсдулся без крови. Нужны трупы в Тбилиси, а их нет. Поэтому протесты буксуют.

Впрочем, все эти риски до сих пор сохраняются.

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