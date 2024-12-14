 

Отличный вариант закуски на новогодний стол: фаршированные цукини под сырной корочкой

14.12.2024, 15:45, Новости дня
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Ингредиенты:

Для начинки:

  • Цукини среднего размера – 4 шт.
  • Куриное филе – 300 г
  • Помидоры черри – 150 г
  • Оливки без косточек – 100 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка сладкая – 1 ч.л.
  • Растительное масло для жарки

Для сырной корочки:

  • Сыр твердый (например, пармезан или гауда) – 100 г
  • Панировочные сухари – 50 г
  • Петрушка свежая – несколько веточек

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка цукини

  • Вымойте цукини и разрежьте их вдоль пополам.
  • Ложкой аккуратно удалите мякоть, оставляя стенки толщиной около 0,5 см. Мякоть сохраните для дальнейшего использования.
  • Посолите половинки цукини изнутри и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок. Затем промокните бумажным полотенцем.

    • Шаг 2: Приготовление начинки

  • Нарежьте куриное филе небольшими кубиками.
  • Мелко порубите лук и чеснок.
  • Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности.
  • Добавьте к луку куриное филе и обжаривайте до золотистой корочки.
  • Порежьте помидоры черри на четвертинки, а оливки кольцами.
  • Когда курица будет готова, добавьте в сковороду нарезанные помидоры, оливки, мякоть цукини, соль, перец и паприку. Перемешайте и тушите на среднем огне 5-7 минут.

    • Шаг 3: Заполнение цукини

  • Наполните подготовленные половинки цукини начинкой.

    • Шаг 4: Сырная корочка

  • Натрите сыр на мелкой терке.
  • Смешайте сыр с панировочными сухарями и мелко нарезанной петрушкой.
  • Равномерно посыпьте каждую половинку цукини смесью сыра и сухарей.

    • Шаг 5: Выпекание

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Выложите фаршированные цукини на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  • Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

    • Шаг 6: Подача

    Достаньте готовые цукини из духовки и дайте им немного остыть перед подачей. Украсьте свежей зеленью и подавайте горячими.

    Приятного аппетита!


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