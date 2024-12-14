Отличный вариант закуски на новогодний стол: фаршированные цукини под сырной корочкой

Ингредиенты:

Для начинки:

Цукини среднего размера – 4 шт.

Куриное филе – 300 г

Помидоры черри – 150 г

Оливки без косточек – 100 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец – по вкусу

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Растительное масло для жарки

Для сырной корочки:

Сыр твердый (например, пармезан или гауда) – 100 г

Панировочные сухари – 50 г

Петрушка свежая – несколько веточек

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка цукини

Вымойте цукини и разрежьте их вдоль пополам.

Ложкой аккуратно удалите мякоть, оставляя стенки толщиной около 0,5 см. Мякоть сохраните для дальнейшего использования.

Посолите половинки цукини изнутри и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок. Затем промокните бумажным полотенцем.

Шаг 2: Приготовление начинки

Нарежьте куриное филе небольшими кубиками.

Мелко порубите лук и чеснок.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности.

Добавьте к луку куриное филе и обжаривайте до золотистой корочки.

Порежьте помидоры черри на четвертинки, а оливки кольцами.

Когда курица будет готова, добавьте в сковороду нарезанные помидоры, оливки, мякоть цукини, соль, перец и паприку. Перемешайте и тушите на среднем огне 5-7 минут.

Шаг 3: Заполнение цукини

Наполните подготовленные половинки цукини начинкой.

Шаг 4: Сырная корочка

Натрите сыр на мелкой терке.

Смешайте сыр с панировочными сухарями и мелко нарезанной петрушкой.

Равномерно посыпьте каждую половинку цукини смесью сыра и сухарей.

Шаг 5: Выпекание

Разогрейте духовку до 180°C.

Выложите фаршированные цукини на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Шаг 6: Подача

Достаньте готовые цукини из духовки и дайте им немного остыть перед подачей. Украсьте свежей зеленью и подавайте горячими.

Приятного аппетита!