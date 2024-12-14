Рупор кремлевской пропаганды: Заблокировали Вайбер

В РФ вчера заблокировали Вайбер.

Как обычно, за отказ сотрудничать с контролирующими органами.

С учетом того, что Вайбер отказывается идти на сотрудничество, то видимо с концами.

У себя Вайбер я удалил в феврале 2022 года незадолго до начала войны. Вместе с WhatsApp, до которого в России руки пока не дошли, но полагаю, и его время тоже придет.

—